Fitness influenceri jedia na Tiktoku psie granuly, vraj majú veľa bielkovín. Odborníci upozorňujú na riziká

Portál MyFitnessPal zaznamenal nárast ľudí, ktorí zadávajú do vyhľadávača výraz „psie krmivo“. Stalo sa to po tom, čo 21-ročný influencer Henry Clarisey na Tiktoku vyhlásil, že jedna porcia granúl môže mať až 666 gramov bielkovín.

To, že bielkoviny sú kľúčové pri naberaní svalov, vie azda každý, kto už aspoň raz „nakukol“ do fitka. Po varených kuracích prsiach či jedení surových vnútorností začal rezonovať nový trend, ktorý podľa odborníkov popiera princípy zdravého rozumu – psie krmivo.

Americký fitness influencer, 21-ročný Henry Clarisey vo svojom prvom virálnom videu na Tiktoku upozornil na to, že v 200-gramovej dávke psích gramov Pedigree je podľa portálu MyFitnessPal až 666 gramov bielkovín.

Vyhlásil, že ak video získa 15 000 lajkov, zje misku týchto granúl. Väčšina ľudí sa pohoršovala nad chybnou matematikou: „Ako môže byť 666 gramov bielkovín v 200-gramovom jedle?“ pýtajú sa v komentároch.

„Chutilo ako špina“

Video napokon získalo až 2,5 milióna lajkov, a tak mladý influencer natočil ďalšie video, v ktorom ochutnáva Pedigree hovädzie granuly „s príchuťou jarnej zeleniny a jabĺk“. Krátko po tom, čo si nasypal plnú hrsť psieho krmiva do úst, sa začal dusiť a svoj pokus okomentoval slovami: „Nestojí to za to.“

„Rozmixuj si ich s banánom, arašidovým maslom a čokoládovým sirupom,“ uťahovali si z neho ľudia v komentároch.

Pre portál Buzzfeed, ktorý o tejto kuriozite písal, Clarisey povedal: „Psie krmivo bolo extrémne suché. Chutilo ako malé kúsky špiny a rozhodne si nemyslím, že to stálo za to. Musel som potom vypiť strašne veľa vody. Aj keď je v ňom veľa bielkovín, radšej by som si dala steak alebo proteínový prášok.“

Buzzfeed si overil aj skutočný obsah bielkovín v jednej porcii tohto krmiva. Spoločnosť Pedigree uviedla, že najvyššie percento bielkovín v ich výrobkoch pre psov je 28,7 percenta, čo znamená, že porcia suchého krmiva pre psov môže mať približne 60 gramov bielkovín, nie 666 gramov.

Známy portál s kalorickými tabuľkami MyFitnessPal mal preto uvedený nesprávny údaj. Hovorca portálu však potvrdil, že zaznamenali nárast počtu ľudí, ktorí zadávali do vyhľadávača výraz „psie krmivo“. Išlo väčšinou o mužov vo veku 18 až 24 rokov, ktorí chcú pribrať alebo si udržať hmotnosť. Dozvedel sa to aj Clarisey, ktorý neskôr v treťom videu svojich followerov upozornil na to, aby to neskúšali.

Riziko patogénov a baktérií

Aj keby mali psie granuly toľko bielkovín, koľko udávajú kalorické tabuľky na MyFitnessPal, podľa odborníkov by riziká ich konzumácie prevážili možné výhody.

Bielkoviny sú dôležitou súčasťou našej stravy, ale ich nadmerná konzumácia môže mať negatívny vplyv na organizmus. „Napríklad môže spôsobiť problémy s kosťami, obličkami a pečeňou, v horších prípadoch aj zvýšené riziko rakoviny alebo ischemickej choroby srdca,“ povedala pre Buzzfeed Melissa Majumdar, hovorkyňa Akadémie výživy a dietetiky.

Navyše, na jedlo určené pre psov sa nevzťahujú rovnaké bezpečnostné štandardy ako na jedlo pre ľudí. Môže obsahovať vedľajšie živočíšne produkty ako vemená a pľúca, ale aj baktérie a patogény ako salmonela, E. coli či listéria.

Tráviaci systém psov si s nimi bez problémov poradí, pretože psy produkujú viac žalúdočnej kyseliny ako ľudia, a teda dokážu rozložiť stravu rýchlejšie a efektívnejšie ako žalúdok človeka vrátane kostí.

„Psie črevá si dokážu poradiť s patogénmi, baktériami, so špinou, s vírusmi, odpadom a parazitmi, na ktoré ľudské črevá nie sú zvyknuté,“ vraví veterinárka Tracy Navarra. „Nie sme rovnakí, preto by sme nemali jesť to isté. Hoci sa odporúčaný príjem bielkovín, sacharidov a tukov u človeka a v prípade psa nemusia až tak líšiť, nemal by to byť faktor, ktorý rozhodne o tom, či budeme konzumovať psie krmivo.“