Keď sa vyprší, bolesť zmizne. Odborníčka vysvetľuje, prečo ťa pri zmenách počasia trápia fyzické a psychické problémy

Meteosenzitívny človek reaguje na zmeny počasia veľmi citlivo. Môžu ho trápiť bolesti hlavy, kĺbov či svalov, únava aj problémy so srdcom.

Tímea je ako rosnička, vždy vie, kedy sa blíži dážď. Má totiž tú najlepšiu predpoveď počasia – vlastnú hlavu. „Rozbolí ma vždy jeden, maximálne dva dni pred dažďom. Je to náhla a tupá bolesť zvyčajne celej hlavy sprevádzaná únavou. V tom čase neznesiem svetlo ani dívanie sa na obrazovku mobilu či počítača,“ opisuje.

Tento typ meteosenzitivity ju trápi už od detstva, intenzívnejšie ju začala vnímať v puberte. „Často som pre bolesti hlavy vynechávala vyučovanie alebo odovzdávala práce s oneskorením. Podobný problém mala aj moja mama, tej sa však pri zmenách počasia viac ozývala osteoporóza,“ spomína 28-ročná Tímea.

Náhle zmeny počasia predstavujú pre mnohých ľudí veľkú záťaž. Náš organizmus sa musí prispôsobiť každej novej zmene – teplote, tlaku, oblačnosti, vlhkosti vzduchu aj prúdeniu vetra. U meteosenzitívnych ľudí trvá prispôsobovanie dlhší čas, hoci aj celé dni až týždne, môžu ich preto trápiť rôzne zdravotné problémy.

„Keď to začnem cítiť, viem, že to jednoducho musím prečkať alebo si ľahnúť, aspoň kým nezaberie tabletka. Tie potom musím brať v pravidelných intervaloch, sledujem si to poctivejšie než antibiotiká – každých 4 až 6 hodín. Bolesť zvyčajne prejde tak do hodiny od začiatku dažďa alebo búrky,“ dodáva.

Bolesti hlavy pri zmenách počasia môžu mať tri príčiny. Buď za to môže extrémny chlad, sezónne alergie, alebo migrény. Zdroj: Pexels

Tlak v hlave

Meteosenzitivita sa väčšinou prejavuje bolesťami hlavy, kĺbov či svalov, únavou, tráviacimi ťažkosťami aj infekciami horných dýchacích ciest. Často sa objavia aj problémy so psychikou – náladovosť, podráždenosť, zvýšená úzkosť či ťažkosti so sústredením. Zhoršiť sa môžu aj prejavy už existujúcich ochorení.

Podľa ekopsychologičky a iniciátorky iniciatívy Psychológia za klímu Patrície Gajdošociovej existuje predpoklad, že citlivosť na počasie je pozostatkom evolúcie. Pôvodne to bol ochranný mechanizmus, ktorý nás mal včas varovať pred náhlymi zmenami počasia.

Meteosenzitivita je vo výraznej miere genetickou záležitosťou, dedí sa v rodinách. Podľa výskumov trápi častejšie ženy a starších ľudí. Slovenský Národný portál zdravia uvádza, že ňou trpí až 70 percent obyvateľstva a týka sa najmä ľudí žijúcich v priemyselne vyspelých štátoch.

Bolesti hlavy patria medzi najčastejšie prejavy meteosenzitivity. Podľa Gajdošociovej je to preto, že náhle zmeny počasia a atmosférického tlaku ovplyvňujú náš nervový systém. Menia citlivosť nervových buniek a ich schopnosť reagovať na zmenu prostredia, zvyšujú (alebo znižujú) rýchlosť prenosu nervových impulzov.

„Bolesti hlavy pri zmenách počasia môžu mať tri príčiny. Buď za to môže extrémny chlad, ktorý spôsobuje zúženie krvných ciev v mozgu, sezónne alergie, alebo migrény, ktorých intenzitu tiež zhoršuje počasie,“ vysvetľuje Patrícia Gajdošociová.