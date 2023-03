Plánuješ začať s behaním? Do formy ťa dostanú tieto tipy a tieto tenisky

Čo potrebuješ vedieť skôr, ako sa vydáš na trať či do ulíc?

Po zime sa mnohí z nás snažia dostať trochu do formy alebo si znovu naštartovať kondičku. Beh je jednou z možností, ako sa rýchlo dokážeš zbaviť nadbytočných kíl, no beh môžeš zaradiť medzi denné aktivity aj ako formu psychohygieny. Tak či onak, aby si dokázal splniť vytúžený cieľ, budeš potrebovať trochu viac než len odhodlanie. Preto ti spoločne s New Balance poradíme, ako na to.

Základ: vyber si správnu bežeckú obuv

Ak to so začatím bežeckého programu myslíš vážne, zváž investíciu do dobrého páru bežeckých topánok. Topánka, ktorú si vyberieš, by mala zodpovedať tvojej celkovej kondícii a cieľom. Odporúča sa nosiť obuv, ktorá ti správne sedí, je podporná, absorbuje nárazy a chráni tvoj členok pred prílišným pohybom – to všetko ti zaistí stabilnú základňu na behanie.

Najnovším hitom sú bežecké tenisky FuelCell Supercomp Elite v3, ktoré prekvapia nielen na prvý pohľad, ale aj na prvý dotyk. Len čo ich vezmeš do ruky, zistíš, aké sú ľahučké. Na nohe potom sedia ako druhá koža.

Zdroj: New Balance

S kamošmi sa behá lepšie

Dokonca aj vedecké štúdie potvrdzujú, že keď beháme alebo cvičíme s inými, endorfínov, hormónov šťastia, ktoré sú zdrojom dobrej nálady, sa nám v mozgu vyplavuje dvakrát také množstvo, ako keď športujeme sami. A povedzme si úprimne – keď sa už dohodneš s kamarátkou, že si pôjdete zabehať, nebolo by fér dohodu rušiť. Nájdi si parťáka alebo sa pridaj do bežeckej skupiny na Instagrame, ktorú založil Michal „Yaksha“ Novotný. Dozvieš sa v nej o všetkých spoločných behoch a tréningoch.

Zdroj: Yaksha

Nájdi si perfektný playlist

Prečo potrebuješ dobrý bežecký playlist? Keď začínaš s behom, objaví sa veľa mentálnych prekážok, ktoré budeš musieť prekonať. Počúvanie hudby, podcastu alebo audioknihy počas behu ti môže pomôcť uvoľniť sa a o niečo ľahšie sa vyrovnať s ťažkosťami, ktoré s novou aktivitou súvisia. Vyskúšaj napríklad tento playlist na Spotify, ktorý je kurátorovaný známymi bežcami.

Zdroj: New Balance

Vyber si oblečenie špeciálne na beh

Iste, môžeš behať v akýchkoľvek starých šortkách a základnom tričku... Pravdou však je, že čím častejšie budeš behať, tým viac oceníš technické tkaniny s funkčnými vlastnosťami vyrobené pre bežcov. Toto oblečenie je zároveň ľahké, vyrobené tak, aby ťa udržalo v pohodlí v akomkoľvek počasí a navyše nedráždilo pokožku. Mal by si zvážiť aj klobúk, šiltovku či čelenku, resp. čokoľvek, čo zabráni tomu, aby ti stekal pri behu pot do očí, ak budeš behať na slnku, prípadne športovú podprsenku, ak si žena. Dobrá bežecká výbava je naozaj kľúčom k tomu, aby sme zostali motivovaní a došli do cieľa s úsmevom na tvári.

Keď nevieš, čo presne na seba, New Balance má pre teba pár tipov zo špeciálnej bežeckej kolekcie:

Zdroj: New Balance

Maj (a nestrať) motiváciu a príď si otestovať svoje schopnosti

Pre niekoho je cieľom zhodiť pár prebytočných kíl, pre niekoho je beh zas super dôvod na to, ako stráviť viac času v prírode. Ak patríš medzi ľudí, ktorí si radi stanovujú ciele, čo tak vytrénovať si fyzičku a otestovať si ju v spoločnosti tých najlepších bežcov?

Príď si aj ty už 2. apríla 2023 užiť atmosféru najväčšieho bežeckého podujatia na Slovensku – na 18. ročník ČSOB Bratislava Marathon, ktorého partnerom je New Balance.