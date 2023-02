Sebavedomý, odhodlaný, trpezlivý, komunikatívny a vždy pripravený. Aký by mal byť dobrý obchodník? Stačí mať tie správne predpoklady alebo potrebuješ viac? Tí najlepší sa zhodujú, že umenie obchodného zástupcu spočíva v tom, že je vždy o krok vpred. Má prehľad, skvelý time management a neustále sa vzdeláva. Dobrý obchoďák dokáže s ľuďmi komunikovať tak, ako potrebujú. Skrátka, keby chcel, dokázal by predať aj obyčajnú kocku ľadu Eskimákovi.



Láka ťa takáto kariéra? Potom by si mal vyplniť tento kvíz a overiť si, či máš na ňu vlohy. Okrem kvízu môžeš skúsiť na svojej vysnívanej kariére aj reálne popracovať. Aj keď je informácií plný internet aj kníhkupectvá, najlepšie rady do praxe dostaneš od skutočných odborníkov. Tematické tréningy a semináre, koučing či inšpiratívne workshopy. To všetko ponúka spoločnosť HROMADA. Na svoje si prídu tí, ktorým chýba motivácia k zmene, začínajúci aj dlhoroční manažéri či tí, ktorí chcú lepšie rozvíjať svoj potenciál.

Ak vieš, že práca obchodníka je to, čo ťa bude baviť, vyskúšaj napríklad ich Obchodnícku Akadémiu. Je to komplexný program, ktorý zvýši efektivitu dlhoročných a skúsených obchodníkov, ale pomôže, aj keď s obchodom nemáš skúsenosti. Zisti, ako na tom si, v našom kvíze.

Kvíz KVÍZ: Dokázal by si predať aj kocku ľadu Eskimákovi? 1/10 Zdroj: Pexels/Andrea Piacquadio Ktoré z týchto slov ťa najlepšie vystihuje? neodbytný empatický sebavedomý 2/10 Zdroj: Unsplash/Ross Sneddon Máš problém prihovoriť sa na ulici úplne cudzím ľuďom? Vôbec. Čo je na tom ťažké? Podľa toho komu a kde. Áno. Nerád niekoho otravujem a zdržiavam. 3/10 Zdroj: Unsplash/Brooke Cagle Si prevažne: optimista realista pesimista 4/10 Zdroj: Unplash/LinkedIn Sales Solutions Ako zvyčajne zvládaš odmietnutie? Nie pre mňa nie je odpoveď. Nevzdávam sa. Nie veľmi dobre. Každé odmietnutie ma zabolí a potrápi moje sebavedomie. Podľa situácie. Niekedy sa pokúšam presviedčať, inokedy vyhodnotím, že bude lepšie, keď sa z tejto situácie skrátka poučím. 5/10 Zdroj: Unsplash/LinkedIn Sales Solutions Považuješ sa za človeka, ktorý sa nebojí riskovať? Áno. Žijeme predsa len raz. Tak prečo nezariskovať? Ak sa to nepodarí, nič sa nedeje. Vždy si zvážim za a proti. Ak mám pocit, že sa to oplatí, zariskujem. Risk nie je nič pre mňa. Radšej som na všetko vopred pripravený. 6/10 Zdroj: Unsplash/LinkedIn Sales Solutions Aký máš názor na presviedčanie druhých? Meniť názory ľudí ma baví vždy a všade. Presviedčanie je vlastne celkom dobrá zábava. Ak niečomu skutočne verím, rád ukážem druhým, prečo by mali zmeniť svoj názor aj oni. Nie je to môj štýl. Radšej druhým predostriem fakty. Vzdelávanie je lepšie ako presviedčanie. 7/10 Zdroj: Unsplash/Bruce Mars Ak potrebuješ s niekým niečo prebrať, najradšej: si s ním dohodneš osobné stretnutie mu zavoláš a rýchlo s ním predebatuješ všetko, čo potrebuješ mu napíšeš správu alebo mail 8/10 Zdroj: Unsplash/KOBU Agency Myslíš si, že správny obchodník by mal veľa rozprávať? Rozhodne. Sebavedomý monológ toho druhého vždy presvedčí. Závisí od situácie a klienta. Niekedy je potrebné iba počúvať. Nie. Viac, ako rozprávať, je potrebné vnímať, čo klient chce. 9/10 Zdroj: Unsplash/Louis Hansel Ak ti v reštaurácii donesú studené jedlo alebo v ňom nájdeš vlas, ako zareaguješ? Nahnevá ma to a personál okamžite konfrontujem. Zavolám k stolu čašníka, vcítim sa do jeho situácie, pokojne mu vysvetlím, čo sa stalo, a slušne ho požiadam o nápravu. Väčšinou sa neozvem. Pripadá mi to trápne. 10/10 Zdroj: Unsplash/ThisisEngineering RAEng Ktoré životné motto je podľa teba najlepšie? Pomaly ďalej zájdeš. Život sa začína tam, kde končí strach. Prekážky sú to, čo vidíš, keď sa prestaneš pozerať na svoj cieľ. Vyhodnotiť kvíz

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.