Marec je najnabitejší kinomesiac od začiatku pandémie v roku 2020. Vyjde John Wick 4, Vreskot 6, Creed III, Veľryba aj oscarovky

V uplynulom roku sme boli zvyknutí na to, že streamingové služby mali každý mesiac zaujímavejšie premiéry ako kiná. To sa však v posledných mesiacoch mení a marec to potvrdzuje. Na výber bude medzi akčnými blockbustermi, oscarovými drámami, športovými snímkami, komiksovkami, horormi či animákmi. Inými slovami, to svoje si vyberie každý.

Skvelý boxerský film dostal pochvalu už aj v našej recenzii. Rozhodne sa oplatí vidieť v kine, a to nielen pre jeho famóznu záverečnú bitku, ktorá sa z audiovizuálneho hľadiska nepodobá na nič, čo sme doteraz v boxerských filmoch videli.



Hlavné roly stvárnili Michael B. Jordan (Black Panther) a Jonathan Majors (Ant-Man and the Wasp: Quantumania), ktorí si zahrali Adonisa Creeda, respektíve Damiana Andersona. Damian je Adonisov kamoš z detstva, ktorý sa vrátil z basy po 18 rokov a chce sa stať majstrom sveta v boxovaní.

Ich vzťah sa postupne kazí a Adonis sa po 3-ročnom dôchodku musí vrátiť do ringu, aby Damiana uzemnil. Creed 3 ponúka funkčné dramatické dejové línie, ale aj vynikajúce športové momenty a poteší každého fanúšika Rockyho a Creeda.

Blízko – 2. 3.

Tínedžeri Rémi (Gustav De Waele) a Leo (Eden Dambrine) sú kamarátmi od útleho detstva. Jeden pre druhého sú „bratom“, no to sa zmení, keď sa ich spolužiaci spýtajú, či spolu chodia. Leo začne Rémiho od seba odsúvať. Ten zareaguje spôsobom, ktorý zapríčiní veľkú tragédiu.

Zvyšok filmu sa zameriava na Lea, ktorý celé mesiace prežíva v tichosti, a divák spoločne s ním sleduje jeho emócie a túžby, ktorým poriadne nerozumie. Close je jedným z najlepšie hodnotených filmov z prestížneho festivalu v Cannes.

Vreskot 6 – 9. 6.

Zabijak Ghostface bude v šestke celkom iný než doteraz. Pokojne chytí do rúk brokovnicu, ak to bude znamenať, že svoje obete zabije. Je chladnokrvnejší, nedrží sa pravidiel predošlých zabijakov s čierno-bielou maskou a je oveľa agresívnejší a schopnejší.

Postavia sa mu preživší hrdinovia z predošlej časti na čele s postavami, ktoré hrajú Jenna Ortega (Wednesday), Courtney Cox (Priatelia) či Melissa Barrera (In the Heights). Tentokrát však budú utekať pred vrahom naprieč celým New Yorkom, takže sa nový Vreskot bude odohrávať v úplne odlišnom prostredí. Šestku režírovali tí istí tvorcovia ako päťku (Matt Bettinelli-Olpin and Tyler Gillett).

Veľryba – 16. 3.

Herec Brendan Fraser (Múmia) dostal šancu vrátiť sa späť do Hollywoodu a chytil ju pevne do rúk. Stvárnil obézneho muža Charlieho, ktorý sa po tragickej udalosti vo svojom živote začal prepchávať. Teraz má veľké zdravotné problémy a nemyslí si, že si zaslúži žiť. V posledných chvíľach sa však snaží nadviazať vzťah so svojou odlúčenou dcérou.

Dráma Veľryba sa môže pochváliť vynikajúcimi hereckými výkonmi na čele s Brendanom Fraserom, ktorý tu podáva zrejme najlepší výkon svojho života. Film režíroval Darren Aronofsky, pre ktorého šlo o prvý film od kontroverzného mother!.

The Whale je oveľa viac doslovným filmom s jasnými motívmi a posolstvom. Miestami je pri jeho pozeraní ťažké vidieť Charlieho trápenie, a to aj napriek tomu, že si ho spôsobil sám.

Shazam! Hnev bohov – 16. 3.

Shazam 2 je jedna z posledných komiksoviek od DC zasahujúca do prepojeného sveta DCEU. Je teda možné, že pokračovanie nikdy nevznikne.

Z trailerov to však vyzerá na zábavnú komiksovku plnú podarenej akcie. V traileroch na dvojku sa nachádzajú aj infantilné vtipy a nie príliš dramatická atmosféra, takže sa môžeš pripraviť na odľahčený film, pri ktorom sa pokocháš akčnými scénami a hrdinami bojujúcimi s drakmi a bohmi zo sveta DC.

65 – 16. 3.

Adam Driver (Star Wars, Marriage Story) stvárni v sci-fi 65 astronauta Millsa cestujúceho vesmírom, ktorý sa po zrážke s asteroidom ocitne znova na Zemi. Zisťuje však, že sa vrátil v čase o 65 miliónov rokov.

Jeho nepriateľmi sú také obrovské krvilačné dinosaury. Musí sa postarať o ďalšiu preživšiu, malé dievča menom Koa (Ariana Greenblatt). Na to, aby obaja prežili, musí hlavný hrdina využiť všetky špeciálne zbrane a výbušniny, ktoré si priniesol z budúcnosti.

65 vyzerá ako zábavný akčný blockbuster, ktorý si zrejme najviac užijú fanúšikovia videohernej série Dino Crisis, v ktorej postavy zo súčasnosti bojovali s dinosaurami.

John Wick: Kapitola 4 – 23. 3.

Najočakávanejší akčný film prvej polovice roka je zrejme John Wick 4. Keanu Reeves si zopakuje rolu chladnokrvného zabijaka Johna Wicka, ktorého sa už v tejto časti zrejme snaží odstrániť celý svet. Tvorcovia to odzrkadlia aj tak, že John bude cestovať do viacerých krajín, kde bude jednak žiadať o pomoc starých kolegov a zároveň zabíjať svojich rivalov.

Akčňák bude najdlhší v sérii, bude trvať takmer 3 hodiny. Okrem Reevesa uvidíme aj hercov, ako Ian McShane, Laurence Fishburne, Lance Reddick, Rina Sawayama, Donnie Yen, Shamier Anderson, Bill Skarsgård či Hirojuki Sanada.

Dungeons & Dragons: Česť zlodejov – 30. 3.

Názov filmu dosť napovedá. Bude to akčné fantasy, kde budú hrdinovia bojovať s príšerami, čarodejníkmi a so zlom. Partii hrdinov bude veliť Edgin v podaní charizmatického Chrisa Pinea.

K dispozícii bude mať tím bojovníkov, ktorých stvárnili Michelle Rodriguez (Rýchlo a zbesilo), Justice Smith (Detective Pikachu) či Regé-Jean Page (Bridgerton). V snímke si zahrá aj Hugh Grant (Notting Hill).



V marci budú v kinách premiérovať aj snímky Macko Puf: Krv a Med a slovensko-česká komédia Buď chlap.

