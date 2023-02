Populárna vlasová značka čelí žalobe. 28 žien tvrdí, že im z jej produktov vypadali vlasy.

Produkty značky Olaplex spôsobujú vypadávanie vlasov a niekoľko ďalších problémov s vlasmi a s pokožkou hlavy. Tvrdí to 28 žien, ktoré podali hromadnú žalobu a od firmy požadujú odškodné vo výške 70-tisíc dolárov. Podľa BBC niektoré zo žien prežívali nepríjemné svrbenie, mali na hlave vyrážky, kvasinkovú infekciu aj otvorené rany a mozole. Trápili ich bolesti a pálenie pokožky.

Olaplex je známy radom produktov určených na hĺbkovú obnovu a regeneráciu vlasov a marketing je zameraný predovšetkým na ženy, ktoré si farbia a zosvetľujú vlasy. V reakcii na žalobu firma nestiahla žiadne produkty z obehu, na Instagrame zverejnila výsledky laboratórnych testov, ktoré dokazujú, že jej produkty sú bezpečné, a všetky obvinenia odmieta. Podrobné výsledky testov má na webe.

Olaplex sľubuje posilnené väzby a regenerované vlasy. Hoci väčšina produktov je voľne dostupná, niektoré sa dajú zakúpiť až po konzultácii v kaderníckom salóne a často po nich siahajú ľudia, ktorí vlasy nejako zaťažujú (napríklad po zosvetlení) alebo ich túžia posilniť. Firma sa chváli patentovanými zložkami a klinickými testami, ktoré potvrdzujú jej sľuby.

Nahnevané zákazníčky, ktoré firmu žalujú, miesto toho o vlasy prišli. Na hlave im ostali plešaté miesta a vlasy sú suché, štiepia sa a sú v horšom stave než predtým. Advokátska kancelária Law Centre of Amy E. Davis, ktorá ich zastupuje, dokonca zverejnila fotky jednej z nich. Na tých vidieť plešiny a vlasy, ktoré nevyzerajú ako tie v reklamných postoch firmy.

V žalobe sa spomína aj fakt, že v produktoch sa nachádzajú látky lilial a pantenol. Lilial sa používal v kozmetike ako parfumovacia zložka, je to vonný alergén, ktorý je v Európskej únii zakázaný od marca 2022. Firma dokonca tvrdí, že pre obozretnosť ho odstránili aj z produktov, ktoré predávajú inde, napríklad v Spojených štátoch. Žaloba však tvrdí, že staré zloženie firma stále využíva a predáva, a právnici nástoja na tom, že žiaden iný faktor neprichádza do úvahy: vypadávanie vlasov údajne spôsobili práve produkty Olaplex.

Spoločnosť však tvrdenia o vypadávaní vlasov odmieta. „Produkty Olaplex nespôsobujú vypadávanie ani lámanie vlasov. Nezávislé laboratórne testy ukazujú, že sú bezpečné a účinné,“ píše sa vo vyhlásení na webstránke, kde nájdeš aj výsledky spomínaných testov. Zástupcovia firmy tvrdia, že sú pripravení bojovať a chrániť jej dobré meno voči „nepodloženým tvrdeniam“.

CEO firmy JuE Wong na Twitteri vyjadrila súcit so ženami a povedala, že vypadávanie vlasov je bolestivá a emotívna téma. Zároveň však zopakovala stanovisko firmy, že jej produkty sú overené tretími stranami a nespôsobujú vypadávanie vlasov.

A message from OLAPLEX CEO JuE Wong: OLAPLEX products do not cause hair loss or breakage they are safe and effective We have publicly released test results from independent 3rd party labs going beyond industry standards. We have full confidence in the safety of our products . pic.twitter.com/yJwWFHOfXH