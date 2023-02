Vyše štvrtina Slovákov konzumuje jedlo v posteli a 23 % z nich sa rozpráva samo so sebou, ukázal nový prieskum

OK

Ľudia na Slovensku sa vo všeobecnosti cítia doma horšie než minulý rok – zvlášť tí, ktorí bývajú sami. Ukázal to nový prieskum spoločnosti IKEA.

Viac ako štvrtina Slovákov konzumuje jedlo v posteli, 23 % z nich sa rozpráva samo so sebou a 12 % sa prihovára kvetom. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti IKEA o živote v domácnosti, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 37 000 ľudí z 37 krajín z celého sveta (vrátane Slovenska).

Z prieskumu vyplynulo aj to, že 12 % Slovákov a Sloveniek sa skrývalo pred ľuďmi, s ktorými býva, pričom 6 % pracovalo na záchode. Prirodzená zvedavosť priviedla 5 % opýtaných k tomu, aby si pozreli v skrini veci iného človeka bez toho, aby mu o tom povedali.

Neporiadok je hlavný dôvod hádok

Až 86 % Slovákov a Sloveniek v domácnosti pravidelne niečo rozčuľuje. Najčastejšie je to odlišný pohľad spolubývajúcich na neporiadok (24 %), chýbajúce miesto na odkladanie vecí (23 %), priveľa vecí bez vlastného miesta (20 %), neporiadok v domácnosti (18 %), neschopnosť zrenovovať si veci v domácnosti (16 %) či domáce práce (15 %).

Hoci neporiadok v domácnosti a domáce práce patria do TOP 6 vecí, ktoré Slovákov najviac v domácnosti rozčuľujú, v porovnaní so svetovým priemerom ich rozčuľujú menej. Prieskum o živote v domácnosti rovnako odhalil, že ženy pravidelne rozčuľuje neporiadok viac ako mužov (22 % vs. 14 %). Tento osempercentný rozdiel bol na stupnici najvýraznejší.

Doma sa cítia zle najmä samotári

Iba 58 % ľudí na Slovensku si myslí, že môžu byť doma sami sebou, pričom s týmto tvrdením súhlasia najviac ľudia, ktorí bývajú osamote. Zároveň iba viac ako polovica respondentov (51 %) uvádza, že sa vďaka svojmu domovu cítia psychicky dobre. Túto skupinu tvoria najmä Slováci, ktorí bývajú s partnerom alebo partnerkou, prípadne ľudia bývajúci s deťmi.

Vyše polovica Slovákov a Sloveniek (53 %) sa obáva finančnej situácie vo svojej domácnosti a 49 % celkového stavu ekonomiky. Obavy slovenských respondentov sú však stále menšie ako svetový priemer, v rámci ktorého sa hodnoty vyšplhali nad 60 %.

Iba 23 % (svetový priemer 58 %) Slovákov a Sloveniek si myslí, že ich domácnosť odzrkadľuje aj ich osobnosť, a iba o desať percent viac z nás (33 %) má zo svojej domácnosti lepší pocit než minulý rok. Ľudia na Slovensku sa však vo všeobecnosti cítia doma horšie než minulý rok – zvlášť tí, ktorí bývajú sami.

Dôležité je pre nás najmä pohodlie

Pre 8 z 10 Slovákov sú dôležité všetky emocionálne potreby v domácnosti, no za najdôležitejšie sú považované pohodlie (93 %), bezpečie (92 %) a súkromie (91 %). Podľa prieskumu domov napĺňa všetky emocionálne potreby viac tým ľuďom, ktorí bývajú s dieťaťom, alebo ľuďom, ktorí bývajú s partnerom či partnerkou.

Ľudia, ktorí bývajú osamote, v prieskume označovali častejšie než ostatní ako dôležité veci, ktoré si kúpia (54 %), priestor na svoje záľuby a potreby (47 %) či vlastnoručne vyrobené veci (36 %). Naopak, ľudia, ktorí bývajú s deťmi alebo s partnerom, považujú tieto veci za menej dôležité a za dôležitých považujú najmä ľudí, s ktorými bývajú (52 %), a veci pripomínajúce minulosť či zážitky (s deťmi 41 %/s partnerom 44 %).

Spolupráca s Annie Leibovitz

Takmer polovica ľudí na celom svete (48 %) má pocit, že médiá nezobrazujú ich reálny život v domácnosti. Ingka Group, holdingová spoločnosť, ktorá ovláda väčšinu obchodov IKEA, preto nedávno oznámila významnú spoluprácu s renomovanou americkou fotografkou Annie Leibovitz. Tá sa v roku 2023 stane dvornou umelkyňou spoločnosti IKEA.

„Domov bol pri mojej práci vždy dôležitý,“ vysvetlila Annie Leibovitz. „Ľudí fotím v ich domovoch od začiatku svojej kariéry. Je to spôsob, ako pochopiť, aký naozaj človek je. Túto radu dávam aj mladým fotografom, aby fotografovali ľudí v ich prirodzenom prostredí, v kruhu ich rodiny. Je to jeden z najlepších spôsobov, ako začať. Teším sa na naše partnerstvo so spoločnosťou IKEA v roku 2023.“

Počas spolupráce s IKEOU bude Annie Leibovitz cestovať po celom svete a prostredníctvom fotografie zachytávať ľudí v ich domovoch. Navštívi sedem rôznych krajín: Japonsko, Spojené štáty americké, Nemecko, Taliansko, Indiu, Švédsko a Anglicko.

