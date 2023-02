Videli sme prvé časti reality šou Geissovcov zo Slovenska. Vtipnotrápnych situácií majú milionári už tradične na rozdávanie

Videli sme prvé epizódy Geissovcov na Slovensku. Podarená rodinka u nás pôvodne chcela natočiť iba jednu epizódu svojej reality šou, no Slovensko ju zaujalo natoľko, že napokon vzniklo až päť častí.

Prvé dve epizódy mali na nemeckej televízii RTL2 premiéru už v pondelok 13. februára, a tak sme si ich pozreli, aby sme zistili, či sa Robert a Carmen spoločne s dcérami do Slovenska zamilovali na prvý pohľad alebo len u nás nazbierali toľko bizarného materiálu, že im prišlo ľúto zredukovať ho do jedinej epizódy.

Na obrazovkách televízie Joj, ktorá v minulosti reality šou Geissovcov vysielala, by sa podľa všetkého mali nové slovenské epizódy objaviť až koncom tohto leta. Dovtedy si ich môžeš pozrieť len na webovom portáli nemeckej televízie. Ak sa na to odhodláš, aspoň za to netreba platiť.

Geissovcov na bratislavskom letisku vítala poslankyňa SaS Jana Bittó Cigániková. Zdroj: RTL2/Screenshot

Do Bratislavy prileteli súkromným lietadlom

Geissovcov na Slovensko pozval vtedajší minister hospodárstva Richard Sulík, keď ich stretol na medzinárodnej výstave EXPO 2020 v Dubaji. Sulík dlhé roky žil v Nemecku, a tak sa zarozprával s Robertom, keď obdivoval slovenské vodíkové auto. Slovo dalo slovo, Robert si pochutil na haluškách a prisľúbil, že svoju rodinu naozaj dotiahne do Bratislavy.

Sľub napokon splnil. Minulý rok v máji pristálo na bratislavskom letisku súkromné lietadlo s celou famíliou Geissovcov, ktorých vítala poslankyňa SaS Jana Bittó Cigániková a večer sa k nim pridal Richard Sulík.

Robert dostal hneď po príchode do ruky titulku bulvárneho denníka, z ktorého sa usmievali práve Geissovci. V tej chvíli si zrejme uvedomil, že je na Slovensku oveľa väčšia hviezda, ako očakával. Obrovská popularita medzi miestnymi ľuďmi Geissovcov očividne prekvapila natoľko, že prvá epizóda šou dostala názov Only Fans in der Slowakei.

Nikto si pritom v Bratislave nezaložil profil na OnlyFans, aby zdieľal erotické fotky, ale Geissovcov na každom mieste obklopovalo toľko fanúšikov, že im to nepochybne muselo miestami liezť na nervy. „Na našom výlete po Slovensku sme boli úplne ohromení toľkými milými fanúšikmi!“ skonštatovala Carmen pod fotkou z Bratislavy na Instagrame.

Kontroverzná scéna z Bratislavského hradu z finálnej podoby epizódy zmizla. Zdroj: RTL2/Screenshot

Z Bratislavy sa hneď vybrali na Devín

Možno očakávali, že priletia, pozrú si Bratislavu, splnia si povinnosti a po natočení epizódy odletia zase domov, no Geissovci nakoniec prešli Slovensko od západu na východ. Carmen sa na Instagrame pochválila, že minister hospodárstva vzal rodinu hneď v prvý večer na luxusný zámok Šimák, kde si spoločne vychutnali exkluzívnu večeru.

