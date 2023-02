Vyzerajú hrozne, ale ich cena je rádovo v stovkách eur. Toto sú najhoršie tenisky od značiek Gucci, Balenciaga či Givenchy

Móda v posledných sezónach polarizuje spoločnosť viac ako kedykoľvek predtým a výnimkou nie je ani obuv, respektíve tenisky, na ktoré si dnes posvietime.

V ponuke módnych domov nájdeš množstvo atraktívnych modelov, ktoré sú hodné vysokých cien, avšak rovnako aj bizarné a nenositeľné siluety. Vo výbere sú tenisky od značiek Isabel Marant, Givenchy, Gucci či Balenciaga, v ktorých by sme nevyšli do ulíc za žiadnych okolností, ale ako hovorí staré slovenské porekadlo – proti gustu, žiadny dišputát. Cena najlacnejšieho variantu je pritom skoro 500 eur.

Golden Goose Superstar Sabot Sneakers – 540 €

Silueta Superstar patrí medzi najžiadanejšie tenisky v portfóliu talianskej značky Golden Goose, na čo dizajnérsky tím reaguje úpravou s prívlastkom „Sabot“, ktorá má poskytnúť ešte väčšie pohodlie. Bohužiaľ, nevyzerá vôbec dobre. Slip-on verzia je vyrobená z kože, je podšitá plyšovou strižou vo svetlej farbe a doplnená o známe logo hviezdy – v tomto prípade v striebornom trblietavom vyhotovení.

Isabel Marant Balskee Sneakers – 550 €

Ak sleduješ prehliadky na týždňoch módy, určite poznáš meno Isabel Marant. Populárna návrhárka s francúzskym pôvodom má na svojom konte desiatky zaujímavých ready-to-wear kolekcií vrátane ikonických dizajnov kabeliek a obuvi.

Pravdepodobne najznámejším produktom sú tenisky Bekett, ktoré v období medzi rokmi 2010 až 2013 nosili všetky hviezdne modelky na čele s Mirandou Kerr, Alessandrou Ambrosio či Doutzen Kroes.

Voľným pokračovaním je nový model Balskee, ktorý má skrytý klin, respektíve podpätok podľa vzoru svojho známeho predchodcu, avšak v mohutnom tele so zapínaním na suchý zips. Tenisky síce opticky (možno) predĺžia líniu nôh, ale vyzerajú absolútne neproporčne k akémukoľvek outfitu.

Gucci Run Sneakers – 720 €

„Čestné“ zastúpenie v dnešnom výbere má aj módny dom Gucci, a to vďaka pokusu o bežeckú siluetu, ktorý dopadol hrozne. Ide o jedno z posledných diel, na ktoré dohliadal bývalý kreatívny riaditeľ značky Alessandro Michele, čo sa odráža najmä na odvážnej kombinácii farieb a vzorov.

Športový model s výstižným názvom Run je vyrobený z priedušného a elastického úpletu, ktorý je zahalený do červenej farby s charakteristickým logom „GG“, zatiaľ čo gumová podrážka je pokrytá do mramorového červeno-bieleho vzoru. Čerešničkou na torte sú zelené šnúrky. Ak hľadáš obuv na behanie alebo do posilňovne, radšej siahni po overených športových výrobcoch a rýchlo zabudni na tieto tenisky Gucci.

Bottega Veneta Slip-On Sneakers – 780 €

Hranica medzi krásou a nevkusom je veľmi tenká, čo bohužiaľ v tomto prípade nevyhodnotili najlepšie v módnom dome Bottega Veneta. Výsledkom sú tieto slip-on tenisky vo farebnom vyhotovení, za ktoré by sa nehanbil ani Grinch.

Kreativita je základom dizajnu talianskeho módneho domu, ale táto zelená verzia tenisiek z prešívaného šenilu s rebrovanou textúrou je veľkým krokom vedľa. Dôkazom je okrem iného aj fakt, že o model nie je záujem, a to nielen v dôsledku ceny...

Balenciaga Speed Light Slip-On Sneakers x Adidas Originals – 795 €

So všetkou úctou k módnemu domu Balenciaga, model tenisiek s názvom Speed Light je jedným z najhorších dizajnov v modernej histórii obuvi a logo Adidas Originals tento fakt už len podčiarklo.

Kreatívny riaditeľ značky Demna Gvasalia v spolupráci s dizajnérmi Adidas Originals našli inšpiráciu v retro športových ponožkách s ikonickými tromi prúžkami a logom, ktoré umiestnili vo vrchnej časti z elastického úpletu vo výraznom modrom vyhotovení.

Poznáš niekoho, kto by si dobrovoľne kúpil tieto tenisky a pravidelne ich aj nosil?

Givenchy TK-360 Plus Slip-On Sneakers – 850 €

Kreatívny riaditeľ francúzskeho módneho domu Matthew M. Williams má blízko k futuristickej móde a tenisky TK-360 Plus Slip-On sú dôkazom. Vedenie Givenchy predstavilo túto odvážnu siluetu na móle v rámci prehliadky kolekcie jar/leto 2022 a okamžite vzbudili pozornosť.

Sú vyrobené z jedného kusu elastického úpletu a sú zakončené kontrastnými líniami a gradientným efektom s nápisom. To všetko znie super, ale na nohách vyzerajú tieto inovatívne tenisky ako potápačské plutvy, bohužiaľ. Svojich 850 eur investuj rozumnejšie.

Balenciaga Triple S Sneakers x Adidas Originals – 895 €

Prvý návrh tenisiek, s ktorým Demna Gvasalia spôsobil ošiaľ okolo novej estetiky módneho domu Balenciaga. Chunky silueta s názvom Triple S je neprehliadnuteľná v akomkoľvek farebnom vyhotovení, ale dizajnérsky tím Adidas Originals si povedal, že cestárska žltá je ideálny odtieň na spoluprácu.

Išlo o omyl, ktorý by sme neobuli ani najhoršiemu nepriateľovi a v predaji je za skoro 900 eur. Možno preto sú tenisky stále dostupné vo všetkých mužských veľkostiach.

Balenciaga Defender Sneakers – 995 €

Módny dom Balenciaga má v dnešnom výbere najpočetnejšie zastúpenie, a to vďaka Demnovi Gvasaliovi, ktorý chrlí jeden bizarný návrh tenisiek za druhým a neprestáva prekvapovať.

Gruzínsky návrhár nezostal nič dlžný svojej povesti ani v prípade siluety Defender s masívnou traktorovou podrážkou, ktorú predstavil počas prehliadky kolekcie na sezónu jar/leto 2022. Tieto krásky sú inšpirované štruktúrou pneumatík a na špici aj päte majú vyrazené logo Balenciaga.

Červená farba z nášho pohľadu nevyzerá atraktívne na žiadnych teniskách, teda minimálne nie v takomto množstve. Cena na úrovni 1 000 eur je samostatnou kapitolou.

Rick Owens Geobasket Sneakers – 1 095 €

V tomto prípade nemáme problém so samostatnou siluetou tenisiek, keďže ide o ikonický návrh Ricka Owensa, ale skôr s vyhotovením. Kontroverzný návrhár, ktorý najčastejšie hľadá inšpiráciu v architektúre, zahalil model Geobasket do ružovej kože s čiastočne priehľadnou podrážkou v rovnakom odtieni a výsledok nás neočaril.

Naopak, považujeme ho za katastrofu a vôbec si nevieme predstaviť outfit, v ktorom by tieto tenisky vyzerali aspoň trochu dobre. Ak máš k dispozícii približne 1 000 eur, radšej skús minimalistické čierno-biele alebo sivé verzie.

Loewe Grass Sneakers – 1 400 €

Nechali sme si to najlepšie najbizarnejšie na koniec? To necháme na tvojom posúdení. Isté je, že tenisky Loewe Grass vzbudia pozornosť už na prvý pohľad. Novinka z dielní španielskeho módneho domu je totiž pokrytá umelou trávou.

Kreatívny riaditeľ značky Jonathan Anderson na tomto návrhu spolupracoval s biodizajnérkou Paulou Ulargui Escalon, aby spoločne predstavili neskombinovateľné tenisky s cenou 1 400 eur.

