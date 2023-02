Karlos Vémola pozná meno súpera na turnaji v Liberci. Preverí ho známa tvár, ktorá má v Oktagone na konte tvrdé knokauty.

Organizácia Oktagon MMA počas sobotňajšieho turnaja v nemeckom Mníchove odhalila meno najbližšieho súpera Karlosa Vémolu. Je ním Al Matavao z Americkej Samoy. Český „Terminátor“ sa s s ním pobije 15. apríla v Liberci.



Matavao mal v Oktagone doposiaľ tri MMA zápasy. V debute prehral v náročnom zápase na body s Pirátom Krištofičom, následne tvrdým knokautom ukončil kariéru Pavla Salčáka. Koncom minulého roka predviedol ďalší desivý knokaut, vypol obávaného Mareka Mazúcha.



V rebríčku strednej váhy Oktagonu je Matavao na 11. mieste a aj napriek výsledkom z predošlých zápasov ľudia po oznámení zápasu na sociálnych sieťach začali hromadne spochybňovať jeho kvality a tvrdiť, že pôjde pre Vémolu o „ľahkú korisť“.





Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa OKTAGON MMA (@oktagonmma)



Faktom je, že Vémola bude mať nad súperom výškovú prevahu až desať centimetrov, stále si však bude musieť dať pozor na jeho nečakané a poriadne tvrdé údery. Čecha následne v máji čaká odvetný duel o opasok šampióna strednej váhy s Patrikom Kinclom.



Oznámenie aprílového zápasu práve preto vyvolalo kontroverziu a začalo sa riešiť to, či sa Vémola nezraní. Ak by sa tak stalo, pravdepodobne by sa titulový zápas opäť zrušil, ako to bolo koncom minulého roka.



Zápas s Matavaom bude pre Vémolu prvým po dlhej pauze, naposledy stál v klietke v júli minulého roka, pričom vtedy získal titul v poloťažkej váhe. Ak by sa mu podarilo Kincla v máji znova poraziť, stal by sa dvojnásobným šampiónom Oktagonu.

