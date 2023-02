Používaš umývačku riadu? Vedci varujú pred toxickými chemikáliami, na túto látku si daj pri tabletách a géloch pozor

Švajčiarski výskumníci zistili, že zvyšky tabliet, gélov či leštidla na riadoch po umývaní v umývačkách riadu môžu poškodiť prirodzenú ochrannú vrstvu v črevách a prispieť tak k rozvoju chronických ochorení.

Na výskume sa podieľali vedci zo Švajčiarskeho inštitútu pre výskum alergií a astmy (SIAF), ktorý je pridruženým inštitútom Univerzity v Zürichu (UZH). Štúdia bola uverejnená v mesačnom odbornom lekárskom časopise The Journal of Allergy and Clinical Immunology.

„Obzvlášť alarmujúce je, že v spotrebičoch neexistuje žiadny ďalší umývací cyklus na odstránenie zvyšného prostriedku,“ hovorí Cezmi Akdis, profesor experimentálnej alergológie a imunológie UZH a riaditeľ SIAF, ktorý viedol štúdiu.

„To znamená, že potenciálne toxické látky zostávajú na riade, kde potom zaschnú. Keď na riad nakladáte jedlo, tieto zaschnuté zvyšky chemikálií sa potom ľahko dostanú do tráviaceho traktu.“

Od cukrovky až po depresiu

Tento poznatok profesora inšpiroval, aby spolu so svojím tímom preskúmal, aký vplyv majú zložky komerčných gélov, tabliet a leštidiel na epitelovú bariéru v čreve – teda vrstvu buniek, ktorá vystiela črevný trakt a „kontroluje“, čo preniká do nášho tela.

Zdroj: Unsplash.com

Porucha tejto bariéry sa spája s mnohými ochoreniami, ako sú potravinové alergie, gastritída, cukrovka, obezita, cirhóza pečene, reumatoidná artritída, skleróza multiplex, poruchy autistického spektra, chronická depresia či Alzheimerova choroba.

K tomuto obsahu máš prístup zadarmo Vyber si jednu z možností a pokračuj v čítaní.

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.