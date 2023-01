TOTO je 5 tipov, vďaka ktorým sa naučíš zbaliť do príručnej batožiny a ušetríš desiatky eur

Balenie dokáže byť poriadne náročné, nehovoriac o balení na konci dovolenky. Kufor akoby sa scvrkol a veci, ktoré sa predtým vtesnali bez väčších problémov, teraz vytŕčajú z každej strany. A na to, aby si kufor zapol, musíš poprosiť priateľa, aby si naň sadol a stlačil masu bordelu dokopy.

Cestovať len s príručnou batožinou nemusí byť ťah zo zúfalstva, má to svoje výhody. Nielenže nemusíš za sebou ťahať ťažký kufor, ale v prípade, že letíš lietadlom, ušetríš aj nejakú korunku. Väčšina low-cost aerolínií si totiž za veľký kufor, ktorý ide do podpalubia, účtuje mastné poplatky navyše.

Ako sa však efektívne pobaliť do príručnej batožiny? Ako si uložiť veci tak, aby sa ich zmestilo čo najviac a aby si zároveň mal pocit, že aj keď ich je menej, tak je to vlastne úplne postačujúce množstvo? To sa dočítaš v tomto článku. Ak sa ti naša tvorba páči a chceš podporiť náš redakčný tím, staň sa členom klubu Refresher+.

Do lietadla sa oplatí nosiť najväčšie veci, akými sú svetre, rifle a tenisky. Zdroj: Unsplash/Mediamodifier

1. Do lietadla si obleč tie najobjemnejšie veci

Najväčší požierač miesta sú topánky. Nedajú sa nijako poskladať ani zmenšiť, takže do batožiny idú jednoducho tak, ako ich „pamboško stvoril“. Oplatí sa vziať si nanajvýš dva páry a dodržať pritom pravidlo, že ten väčší z nich si obuješ do lietadla. Väčšinou sú to pohodlné tenisky, ku ktorým si v taške môžeš nakombinovať letné šľapky alebo elegantné topánky. Závisí to od cieľovej destinácie, či už sa ideš opaľovať k moru, alebo si užiť mestský život do nejakej metropoly.

To isté však platí, aj pokiaľ ide o svetre, mikiny či kabáty. Nech už je to čokoľvek, vždy si do lietadla na seba vezmi to najobjemnejšie oblečenie. Dôvodom číslo jeden je, že ti to ušetrí miesto v batožine, no nezabúdaj ani na to, že v lietadle je väčšinou zima a sveter poteší. Po vystúpení z lietadla v teplej destinácii si môžeš svoju bundu jednoducho omotať okolo pása.

A na záver, veľa miesta zaberú aj nohavice, a to najmä rifle. Oplatí sa preto mať jedny na sebe a ďalšie zbaliť do batoha. Najmenej miesta zaberajú letné šaty, tielka, tričká či pančuchy a ponožky. Tých si vezmi, koľko chceš!

Zbaľ si so sebou jednofarebné veci, ktoré môžeš kombinovať so všetkým a nosiť ich opakovane. Zdroj: Unsplash/Piotr Szulawski

2. Zbaľ si jednofarebné veci, ktoré môžeš zladiť so všetkým

Počul si už o kapsulovom šatníku? Ak nie, tak ti v skratke vysvetlíme, o čo ide. Takýto šatník pozostáva z oblečenia, topánok a doplnkov, ktoré sa dajú jednoducho a dlhodobo kombinovať. Znamená to, že v šatníku by si mal mať menej sezónnych vecí a viac takých, ktoré využiješ celoročne.

Dobrým príkladom je napríklad biele tričko. To si môžeš prvý deň obliecť k džínsom, druhý deň si ho dáš pod košeľové šaty a tretí deň trebárs k sukni. Zakaždým to bude iný outfit bez toho, aby tvoja batožina praskala vo švíkoch. Takže nabudúce, keď sa budeš baliť do príručnej batožiny, pozri sa na každý jeden kúsok a zhodnoť, či si ho vieš predstaviť aspoň vo dvoch outfitoch.

Kľúčom k dobrej kombinácii sú biele a čierne tričká, jednofarebné modré džínsy a bunda alebo sako neutrálnej farby.

3. Doplnky? Áno!

Drobnosti sa dajú zabaliť do každého voľného priestoru v batožine. Nezaberajú veľa miesta, a tak si ich môžeš zobrať toľko, koľko chceš. Dobrou voľbou sú napríklad slnečné okuliare, náhrdelníky a náramky či šatky. Tie si môžeš dať buď do vlasov na viacero spôsobov, alebo ich priviazať na nohavice či na ruku.

Na výlet si vždy zabaľ menej vecí, maximálne toľko, koľko ti vydrží týždeň. Použité veci si môžeš oprať v práčovni alebo v hotelovej izbe. Zdroj: Unsplash/Tina Bosse

4. Zbaľ sa vždy tak, akoby si niekam išiel na týždeň, šaty si môžeš oprať

Nech už stráviš na výlete dva týždne alebo pol roka, pobaľ sa tak, akoby si išiel na týždeň. To znamená, že si nevezmeš viac ako sedem párov ponožiek či sedem kusov spodnej bielizne. Takmer všade na svete totiž existujú práčovne, kde si za poplatok môžeš oblečenie oprať. V prípade, že ti táto možnosť neznie lákavo, existujú pracie prášky v malej tube. Nájdeš ich v drogérii, a tak si môžeš svoje oblečenie jednoducho oprať v umývadle niekde v hotelovej izbe.

5. Veci, ktoré treba počas kontroly vybrať, zbaľ navrch

V prvom rade si predtým, ako dáš čokoľvek do svojej príručnej batožiny, zisti, či to môže ísť do lietadla. Poslúžiť ti na to môže napríklad táto stránka. Potom si všetky veci prichystaj a začni sa baliť. Naspodok topánky, sveter, nohavice, ďalšie kusy oblečenia až po doplnky. A na záver to, čo od teba chcú, aby si pred letiskovou kontrolou vyložil na pás: tekutiny, jedlo a elektronika.

Nezabúdaj, že môžeš mať so sebou iba tekutiny vo fľaštičkách do objemu 100 ml. To sa týka aj mejkapu, krému na ruky či šampónu na vlasy. Ak vykladáš elektroniku, nezabudni na svoj notebook s nabíjačkou, fotoaparát a telefón. Všetky tieto veci si zabaľ ako posledné, aby boli navrchu. Ak máš batožinu s viacerými priečinkami, ideálne by bolo tieto veci zbaliť do nich.

Cestovateľské tipy na záver:

✔️ Vezmi si so sebou fľašu vody. Nenaplň ju však pred kontrolou na letisku, ale potom. Ušetríš tak na nákupe na letisku aj v lietadle. Voda je počas cestovania lietadlom dôležitá, pretože je v ňom veľmi nízka vlhkosť vzduchu. Zopár glgov ti zároveň pomôže lepšie zvládnuť výšku a zmeny tlaku.

✔️ Obleč si nohavice a sveter, ktoré majú vačky. Na letisku musíš ukazovať pas alebo iný doklad totožnosti. Okrem toho nosíš v ruke mobil, slúchadlá či peniaze. Aby si sa vyhol zbytočnej strate, ulož si tieto veci do vreciek.

✔️ Uži si cestu a buď rád, že si za príručnú batožinu nemusel platiť desiatky eur. A predsa máš všetko, čo potrebuješ!

