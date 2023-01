Herec Noah Schnapp zo Stranger Things povedal, že je gej: 18 rokov som sa bál, no rodina po coming oute nebola prekvapená

18-ročný americký herec Noah Schnapp, ktorý je známy najmä vďaka svojej postave Willa Byersa z úspešného seriálu Stranger Things, sa otvorene prihlásil k LGBT+ komunite. „Myslím, že som viac podobný Willovi, ako som si myslel,“ napísal v najnovšom videu na Tiktoku.

Postava Willa v seriáli totiž bojuje so svojou sexualitou a samotní tvorcovia spoločne so Schnappom oficiálne potvrdili, že Will je gej a miluje Mikea. V krátkom videu na sociálnej sieti herec tvrdí, že jeho rodina a kamaráti po coming oute neboli prekvapení.

„Keď som konečne povedal svojim priateľom a rodine, že som gej po tom, čo som sa 18 rokov bál zavretý v skrini, odvetili mi na to len ‚my vieme‘,“ tvrdí Schnapp na Tiktoku. V komentároch mu okamžite vyjadrili podporu tisícky fanúšikov ako aj oficiálny účet Netflixu.

@noahschnapp I guess I’m more similar to will than I thought ♬ original sound - princessazula0

Fanúšikovia očakávajú, že sa v poslednej sérii Stranger Things k LGBT+ komunite prizná aj postava Willa, ktorá je podľa Schnappa zamilovaná do svojho najlepšieho priateľa Mikea Wheelera, ktorého stvárňuje Finn Wolfhard. Mnohí to tušili po dojemnej scéne v zadnej časti dodávky zo štvrtej série.

„Myslím, že je celkom jasné, že Will Mikea ľúbi“, povedal Schnap pre Variety. Tvrdí zároveň aj to, že na to tvorcovia odkazujú od prvej série. Ako sme však písali v našej recenzii, nezdá sa nám, že by tvorcovia v predošlých sériách nejako rozoberali Willovu sexuálnu orientáciu.

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.