VIDEO: Jeremy Renner sa prvýkrát prihovára z nemocničnej JIS-ky. Herec už v bolestiach vtipkuje so svojou rodinou.

Jeremy Renner posiela prvé video z nemocnice. Stále leží na jednotke intenzívnej starostlivosti, kde je s ním jeho rodina. Vo videu vidíme Rennerovu sestru a matku, ako sa o neho starajú a herec si „užíva“ ich pozornosť. Je skvelé, že herec už vtipkuje a je dobre naladený, no súdiac podľa jeho výzoru, je stále vo veľkých bolestiach.

Herec príspevkom zároveň ďakuje fanúšikom a všetkým za podporu. Hollywoodsky herec utrpel vážne zranenia hrudníka, hlavy a nôh, keď ho na začiatku roka prevalcoval jeho vlastný snežný pluh vážiaci 6,5 tony.

Jeho stav je naďalej vážny, no stabilizovaný. Ďalšie informácie o jeho zdravotnom stave zatiaľ nemáme. Šerif, ktorý pri nehode zasahoval, už medzitým opísal, čo presne sa mu stalo.

A “not no great” ICU DAY, turned to amazing spa day with my sis and mama❤️. Thank you sooooo much pic.twitter.com/pvu1aWeEXY