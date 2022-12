Jeho prínos pre slovenskú ekonomiku je takmer 1 600 000 000 € ročne. Pozri sa, ako výrazne ovplyvnil Lidl Slovensko za 18 rokov

Kto by nemiloval špeciálne týždne plné svetových dobrôt, XXL balení či lokálnych produktov. Lidl Slovákom priniesol zahraničné potraviny v podobe ázijského, talianskeho či gréckeho týždňa, ale taktiež zabezpečil vývoz našich produktov do sveta. Vedel si napríklad, že slovenská niva putuje do lotyšského Lidlu, naše údeniny kúpiš v Anglicku, našu slivovicu zase zoženieš v Nemecku aj Dánsku a slovenské tofu uspelo na regáloch Lidlu v Chorvátsku, vo Fínsku či v Rumunsku?

Zdroj: Wikimedia/Tyk/volně k užití

Okrem toho má však Lidl na konte množstvo iných úspechov, projektov či CSR aktivít, ktoré z neho robia jednotku na slovenskom trhu, a to aj napriek tomu, že k nám prišiel ako posledný z veľkých potravinových reťazcov. Čím je teda taký špeciálny a ako sa to celé začalo? Ak máme byť konkrétni, začalo sa to štrnástimi predajňami. Tie boli po celom Slovensku otvorené naraz – 9. septembra 2004 presne o siedmej ráno. Lidl je teda na Slovensku už 18 rokov.

Skratka CSR sa používa namiesto dlhého označenia Corporate Social Responsibility. Pod tento pojem teda spadajú spoločensky zodpovedné aktivity, angažovanosť voči komunite či realizácia verejnoprospešných projektov.

Obchodníkom roka deväťkrát po sebe

Zákazníci hovoria jasne. Lidl ich už deväťkrát po sebe presvedčil, že je tou najlepšou voľbou a stal sa Obchodníkom roka. Získal aj osem celkových víťazstiev v anketách porovnávajúcich najlepší pomer kvality a ceny (Best Buy, Qudal), šesť ocenení Shop roku pre svoj internetový obchod a trikrát ho spotrebitelia zvolili za jednotku v čerstvosti. Okrem spokojných zákazníkov má však aj spokojných zamestnancov.

V deň otvorenia prvých predajní Lidl na Slovensku zamestnával necelých 500 ľudí. Dnes ich je viac ako šesť a pol tisíca, no aj napriek tomu sa o všetkých ako zamestnávateľ stále stará. V Lidli nerobia rozdiel medzi mužmi a ženami. Všetkých ohodnotia rovnako férovo. Riadia sa tým, že rovnosť príležitostí je dôležitá bez ohľadu na vek, pohlavie, rasu alebo inú príslušnosť k menšine. Potvrdzuje to aj fakt, že Lidl je až šesťnásobným držiteľom prestížneho medzinárodného ocenenia Top Employer Europe a Top Employer Slovakia. Za svoje aktivity vo vzťahu k zamestnancom získal aj prestížne ocenenie Via Bona a trojnásobné prvenstvo v súťaži Najzamestnávateľ.

Zdroj: Lidl

Lidl je známy aj svojou snahou o férové a atraktívne platové podmienky. „Na našom cieli byť najlepšie platiacou firmou v našom segmente sa nič nemení ani smerom do budúcna. Platovú stratégiu neustále prehodnocujeme a aj preto sme už na začiatku roka významne investovali do platov a zvýšili naše mzdové náklady medziročne o 8 miliónov eur,“ uviedol Adam Miszczyszyn, generálny riaditeľ Lidlu na Slovensku.

Lidl podporil projekty za 14 miliónov eur

Lidl už osemnásť rokov robí Slovensko lepším miestom pre život. Firma je dobre známa svojimi početnými CSR aktivitami. Pod tento pojem spadajú spoločensky zodpovedné aktivity, angažovanosť voči komunite či realizácia verejnoprospešných projektov. Takéto spoločensky zodpovedné správanie je pre Lidl charakteristické a je možné, že práve tieto aktivity, ktoré idú vysoko nad rámec zákonných, etických, komerčných aj spoločenských očakávaní, sú jedným z dôvodov jeho úspechu.

Zdroj: Lidl Slovensko

Počas svojho pôsobenia na Slovensku Lidl zorganizoval a podporil projekty v hodnote viac ako 14 miliónov eur. Pomohol stovkám vážne chorých detí, vysadil 1 600 000 stromčekov v Tatrách či venoval stovky život zachraňujúcich prístrojov novorodeneckým oddeleniam. Taktiež postavil päťdesiat ihrísk Žihadielok, vylovil viac ako 1 200 ton plastov zo slovenských riek a vodných nádrží, zorganizoval najväčšiu a stále prebiehajúcu potravinovú zbierku v krajine, ale aj podporil vzdelávanie žiakov naprieč celým Slovenskom.

O desiatky tisíc ton emisií CO 2 menej

Lidl je známy aj tým, že myslí na stav našej planéty. Nezostáva však len pri ambicióznych sľuboch a plánoch, ale pokračuje aj k ich splneniu. Niekedy ich dokonca plní ešte skôr, ako si zaumienil. V rámci plastovej stratégie reťazca napríklad Lidl dokázal na Slovensku ušetriť v porovnaní s rokom 2017 viac ako 20 percent plastov a tento svoj cieľ splnil s trojročným predstihom. Spolu s kompenzačnými projektmi a pomocou technologických inovácií, postupov a zeleného energetického mixu dosiahol na Slovensku v tomto roku uhlíkovú neutralitu v rámci svojej prevádzkovej činnosti a ušetril desiatky tisíc ton emisií CO 2 .

Zdroj: Lidl Slovensko

Ukážkový príklad spoločensky zodpovedného podnikania

Lidl Slovensku pomohol v mnohých oblastiach. Od neustáleho zvyšovania zamestnanosti, silnejúcej podpory lokálnych dodávateľov a ponuky kvalitných produktov až po potrebné CSR aktivity či jeho obrovský prínos pre slovenskú ekonomiku, ktorý predstavuje takmer 1 600 000 000 € ročne. Podľa generálneho riaditeľa Lidl Slovensko Adama Miszczyszyna chce Lidl aj naďalej rásť, investovať, vytvárať nové pracovné miesta a byť prínosom pre celé Slovensko.

Zdroj: Lidl Slovensko

