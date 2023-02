Lidl získal ocenenie Top employer už po siedmykrát. Zamestnanci prezradili, ako je to naozaj

Lidl tento rok získal certifikáty Top Employer Slovensko a Top Employer Europe, na konte ich má dokopy už sedem. Dokonca bol historicky prvým obchodným reťazcom na Slovensku, ktorý tento titul získal. Nie sú to len „nálepky“ na webe spoločnosti, certifikáty udeľuje svetovo uznávaný Top Employer Institute na základe prístupu firiem k zamestnancom. Certifikát zaručuje, že zamestnanci sú v spoločnosti na prvom mieste, majú optimálne pracovné podmienky a priestor na rozvoj svojho talentu. Okrem toho, opäť získal prvenstvo v domácej ankete Najzamestnávateľ v kategórii obchod a služby, kde o výsledku rozhodla verejnosť. Túto anketu vyhral Lidl už po štvrtýkrát.

Za posledných 12 mesiacov vytvoril Lidl stovky nových pracovných miest, v priemere dve na každý pracovný deň v roku. Celkovo zamestnáva viac ako 6 500 ľudí naprieč celým Slovenskom. Aj napriek veľkému počtu zamestnancov a finančnej kríze dokáže medziročne navyšovať platy – nárast nákladov na mzdy sa vyšplhal tento rok na 12 miliónov eur.

Polepšia si všetci

Spoločnosť si zakladá na férovom prístupe k ľudom a uvedomuje si, že vplyv ekonomickej krízy do istej miery pociťuje každý. Od januára opäť navyšuje základnú mzdu zamestnancom predajní a skladov o 9 percent. Zvyšovanie platu je zakotvené v zmluve na ďalšie tri roky, čiže zamestnanci môžu predpokladať, ako bude ich výplatná páska vyzerať v nadchádzajúcom období. Pracovníkov v administratíve takisto čaká navýšenie alebo mimoriadny bonus.

„Úloha, ktorú ako diskont zohrávame pri poskytovaní prístupu domácností ku kvalitným, udržateľným a cenovo dostupným potravinám, je mimoriadne dôležitá, teraz viac ako kedykoľvek predtým. Napĺňať toto naše poslanie dokážeme iba vďaka práci celého tímu – veľmi si preto vážim nasadenie každého nášho zamestnanca a každej našej zamestnankyne. Naším cieľom je ponúknuť všetkým členom tímu príležitosť na kariérny rast, motivujúce platy a atraktívne benefity. Teším sa z toho, že Lidl je dlhodobo najlepšie platiacou spoločnosťou v segmente, a rozhodli sme sa to potvrdiť aj ďalším zvýšením základných platov. Som hrdý na celý Lidl tím,“ povedal Adam Miszczyszyn, generálny riaditeľ spoločnosti Lidl Slovenská republika.

Okrem platového polepšenia Lidl investuje viac ako 3,5 milióna eur ročne na benefity pre svojich zamestnancov. Spoločnosť vytvorila interný portál, ktorý funguje ako e-shop. V praxi to znamená, že zamestnanci majú k dispozícii 250 eur ročne, za ktoré si môžu vyskladať benefity, o ktoré majú záujem. Nezáleží pritom na ich pracovnej pozícii, regióne a ani dĺžke pôsobenia v Lidli.

„Zamestnanci sa môžu vzdelávať aj v nemeckom a anglickom jazyku, osobne využívam možnosť zdokonaliť sa v nemčine. Lidl spolupracuje s veľmi príjemnými lektormi a na každú hodinu nemčiny v rámci pracovného času sa veľmi teším,“ vysvetľuje Tomáš Kimlička, ktorý pracuje na oddelení Branding and Packaging v rezorte nákupu. Okrem toho, zamestnanci majú k dispozícii benefity ako vitamínový balíček, zľavové poukážky do kníhkupectiev a rôznych portálov, lístky do kina, Multisport kartu či školský balíček pre deti zamestnancov. „Pre mňa sú k tomu všetkému najväčším benefitom atmosféra a ľudia,“ hovorí senior konzultantka pre CSR projekty Zuzana Sobotová.

Za úspechom stojí aj spokojnosť zamestnancov

Jednou z podmienok ocenenia Top Employer Institute je priestor na kariérny rast a férové pracovné podmienky. Určite si už postrehol tvrdenia, že muži sa majú na pracovnom trhu lepšie ako ženy. „Aj keď legislatíva EÚ neumožňuje vytvárať rozdiely v platoch na rovnakých pozíciách, na Slovensku sú mzdy žien v priemere nižšie o 17,8 percenta ako mzdy mužov,“ hovorí Dagmar Haklová, Partner, ESG Leader PwC Slovensko.

Štatistický úrad SR v roku 2020 zistil rozdiel medzi mzdami mužov a žien v priemerných nominálnych mesačných zárobkoch vo výške 17,8 percenta. Muži v priemere zarábali 1 446 eur a ženy 1 191 eur. Inak povedané, z jedného eura, ktoré zarobia muži, dostanú ženy 81,6 centa.

Lidl minulý rok získal aj medzinárodne uznávaný certifikát EQUAL-SALARY, ktorý potvrdzuje, že plní svoje záväzky v oblasti rovnosti odmeňovania. Lidl obstál v audite ako druhá firma zo Slovenska a zároveň je prvým predajcom potravín, ktorý získal EQUAL-SALARY na národnej úrovni. Tento certifikát je výsledkom hĺbkového auditu a platí tri roky. Počas tohto obdobia spoločnosť podlieha monitorovaciemu auditu, ktorý sleduje, či sa jej darí rovnosť v odmeňovaní udržiavať.

„Do Lidla som nastúpila vo februári 2002, po tom, ako som uvidela ponuku v prílohe jedného denníka. Vtedy ešte neznáma firma Lidl hľadala asistentku expanznej kancelárie v Bratislave s plynulou nemčinou. V roku 2006 som začala na expanzii pôsobiť na pozícii akvizítorka a mala na starosti kúpu pozemkov na výstavbu nových predajní. Musela som prekonať pochybnosti, či táto práca v dôsledku jej náročnosti a značnej tvrdosti v rokovaní nie je len čisto mužskou výsadou,“ spomína senior konzultantka pre CSR projekty Zuzana Sobotová. „Mala som možnosť prejsť si viacerými oddeleniami, získavať tak vždy nový a ucelenejší pohľad na firmu, no stále vidím, že sa mám čo učiť, čo ma neustále motivuje. Je to aj jedna z vecí, prečo je možné aj po toľkých rokoch nemať pocit stereotypu u jedného zamestnávateľa,“ dodáva.

Hoci je Lidl korporát, neznamená to, že zamestnanec je tam len číslo.

Študenti to nemajú na pracovnom trhu vždy jednoduché, niektorých zamestnávateľov odrádza nedostatok skúseností. Lidli umožňuje mladým ľudom budovať kariéru a napredovať. „Ako študent na Ekonomickej univerzite v Bratislave som nastúpil na pozíciu stážistu nákupného oddelenia. Po skončení štúdia mi ponúkli pozíciu referenta na oddelení kmeňových dát, kde som bol viac ako rok, a potom som zatúžil po zmene. Nadriadení mi vyhoveli a šesť týždňov som pracoval na oddelení správy tovarových zmlúv. Naozaj len šesť týždňov. Ešte som si nezohrial ani stoličku a čakala na mňa ďalšia ponuka teamkoordinátora oddelenia Branding and Packaging,“ vysvetľuje Tomáš Kimlička.

Kariérny rozvoj a stabilné prostredie poskytla spoločnosť Lidl aj v časoch ekonomickej krízy, ktorú sme začali pociťovať už v období pandémie. „V čase môjho nástupu do Lidla som musela pozastaviť svoju prácu v kaderníctve a vzhľadom na to, že mám dve malé deti, ma oslovil flexibilný pracovný čas, s ktorým by mnohé mamičky súhlasili,“ hovorí vodička vysokozdvižného vozíka Lucia Huláková. „Firma mi časom umožnila presun na inú pracovnú pozíciu, na ktorú som nemala prax, no zaučili ma obsluhovať vysokozdvižný vozík, a tak mi pomohli rozšíriť moje zručnosti a vedomosti,“ dodáva.

Lidl má na Slovensku 160 predajní, dva outlety, tri logistické centrá a centrálu v Bratislave. Zamestnáva viac ako 6 500 ľudí v 96 slovenských mestách. Okrem vytvárania optimálnych podmienok na všetkých pracoviskách sa snaží vychádzať v ústrety aj v náročných životných situáciách. Súčasťou podpory zamestnancov je preto aj interný grantový program Lidl srdcom.

