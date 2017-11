Vedci chcú 50-tisíc rokov staré zamrznuté mláďa leva priviesť späť k životu pomocou klonovania. Zachovalo sa celé telo v perfektnom stave

Po dvoch rokoch prichádza z ruskej Sibíri ďalší významný nález leva jaskynného. Ešte v septembri sa miestnemu obyvateľovi podarilo na brehu rieky v Jakutskej oblasti objaviť zamrznuté zviera, ktoré okamžite odovzdal do rúk odborníkom a vedcom už netrvalo dlho, aby zistili, že im pred očami leží zamrznuté mláďa leva jaskynného v takom stave, aký ešte nikdy v živote nevideli. Pred dvomi rokmi boli v permafroste na ruskej Sibíri objavené dva zamrznuté levie mláďatá, lenže tohtoročný nález je ešte o trochu významnejší, pretože zviera staré približne dva mesiace a dlhé okolo 45 centimetrov sa zachovalo úplne celé bez akýchkoľvek známok vonkajšieho zranenia.

Zachovali sa aj všetky štyri končatiny a miestni vedci zostali z objavu takí nadšení, že už začali uvažovať aj nad možnosťou klonovania, takže teoreticky by sme o pár rokov mohli na svete opätovne privítať živého leva jaskynného. Vek zamrznutého mláďaťa sa odhaduje na 20 až 50-tisíc rokov a presnejšie ho určí až expertíza, pričom odborníci sa pre médiá vyjadrili, že dôkladné skúmanie zamrznutého tela bude prebiehať pokojne aj tri roky a až potom sa uvidí, či by klonovanie mohlo stáť za pokus. Malý lev je v oveľa lepšom stave ako jeho dvaja kolegovia spred dvoch rokov, ale ozvali sa už aj skeptické hlasy, ktoré pripomenuli, že ľudstvo dnes nedokáže zabezpečiť bezpečné prostredie ani pre existujúce mačkovité šelmy, a tak by sme leva jaskynného klonovali zbytočne.