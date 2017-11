Dokument ukazuje, ako sa naozaj vyrábajú gumené medvedíky Haribo. Krutým podmienkam majú čeliť ľudia i zvieratá

Len nedávno uzrel svetlo sveta šokujúci dokument o tom, ako sa údajne naozaj vyrábajú gumené medvedíky Haribo. Podľa dokumentu nemeckej televízie ARD má ísť o novodobé otroctvo.

Odkedy sa rozšírilo video o otrasných podmienkach pri výrobe cukríkov Haribo, kritika neutícha. V pozore sú médiá po celom svete aj aktivisti či organizácie. Krutým podmienkam totiž majú kvôli výrobe obľúbených cukríkov čeliť nielen ľudia, respektíve robotníci v Brazílii, ale aj ošípané na farmách v Nemecku.

Keď si budeš najbližšie dávať do úst chutné cukríky Haribo, skús sa zamyslieť, či za tým nie je náhodou otrocká detská práca a veľké utrpenie zvierat. Ako to totiž vyplýva zo spomínaného dokumentu, aby boli medvedíky dokonale lesklé a nelepili sa, používa sa pri ich výrobe karnaubský vosk. Ten sa získava z karnaubských paliem. Rastú len v severovýchodných štátoch Brazílie ako Piaui, Ceara, Maranhao, Bahia a Rio Grande do Norte. Sú to najchudobnejšie regióny krajiny. Mimochodom, tento vosk nájdeš aj v produktoch, ktorými si leštíš topánky.

Robotníci z brazílskych plantáží majú byť slabo zaplatení, piť nefiltrovanú vodu priamo z riek a spať buď pod holým nebom, alebo v nákladných autách. Medzi nimi majú byť aj mladiství či deti. Deutsche Welle tiež uviedlo, že občas príde týchto pracovníkov vyslobodiť polícia a úrady evidujú viacero sťažností na to, ako s nimi zaobchádza. „Je to horšie ako so zvieratami,“ uviedol brazílsky minister práce.

Otrasné majú byť aj podmienky na farmách, kde sa chovajú ošípané. Práve koža týchto zvierat putuje pre výrobcu želatíny. Záznamy však ukázali, že ošípané sú vo veľmi zlom stave, majú otvorené vredy i abcesy, žijú vo vlastných výkaloch a často ani nemajú prístup k čistej vode. Oslovení veterinárni pracovníci uviedli, že takéto zaobchádzanie jasne porušuje nemecké zákony o ochrane zvierat. Na poplach bijú aj aktivisti. „Zdá sa byť skoro cynické, že produkt čiastočne vytvorený za krutých podmienok pre zvieratá má tvar roztomilého zvieratka,“ uviedla organizácia Tierretter.

Producent mäsa Westfleisch spracováva kožu z ošípaných pre dodávateľa želatíny Gelita. Jeden aj druhý sa však od krutých podmienok na farmách dištancuje. Westfleisch vraj nevie o žiadnom porušení nemeckých zákonov alebo o krutosti na farmách a Gelita tvrdí, že bravčová koža pochádza „výlučne zo zdravých zvierat, ktoré sú zabité na schválených bitúnkoch a podliehajú vyšetreniu“. Zároveň však podporuje proaktívne riešenie problémov s ostatnými dodávateľmi.

Samotný koncernt Haribo sa zaviazal preskúmať podmienky v celom dodávateľskom reťazci. „Sme firma, ktorá chce prinášať radosť deťom aj dospelým. Preto nemôžete akceptovať ignorovanie etických a sociálnych noriem,“ uviedlo Haribo.