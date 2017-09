Stredná trieda, ktorá sa nemá za čo hanbiť. Nový Xiaomi Mi Note 3 kombinuje dobrú výbavu s nízkou cenovkou

Pri smartfóne Mi MIX 2 a ani pri laptope pre profíkov nekončíme, pretože tu je ešte jedna zaujímavá novinka od Xiaomi, ktorá stojí za nemalú pozornosť. Ide o celkom podarený mid-range kúsok Mi Note 3 s elegantne prevedeným, citeľne zaobleným telom a takým pomerom medzi výbavou a cenou, aký by ste inde hľadali naozaj len veľmi ťažko.

With these features packed into a 5.5" smartphone, we present you the #MiNote3! pic.twitter.com/0RkBsWSjBY