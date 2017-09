V Londýne otvorili obchod, kde neberú peniaze. Za tovar tu zaplatíš súkromnými dátami

Kaspersky Lab je mezinárodní softwarová firma, která vyvíjí antivirové programy. Právě o bezpečnosti na internetu toho ví opravdu hodně a na to, jak moc citlivá jsou soukromá data, se nyní snaží upozornit svým nově otevřeným londýnským obchodem Data Dollar Store. Každé kliknutí na internetu totiž něco stojí. Každý lajk, každé googlování, každé sdílení své lokace, i to co právě na internetu čteš nebo jaké video si zobrazíš, má pro firmy reálnou finanční hodnotu.

Koncept tohoto obchodu se zdá být poměrně jednoduchý. Za hrnek, plakát nebo triko chtějí provozovatelé poodhalit několik soukromých dat z telefonů jejich zákazníků.

Za hrnek si řeknou o tři osobní fotografie nebo screenshoty tvojí konverzace v některé z komunikačních aplikací, z mailu nebo SMS. Výběr je na tobě.

Triko můžeš jako zákazník dostat za stejných podmínek, jen výběr je už o něco víc omezený. Fotky nebo screenshoty se týkají posledních tří uložených položek v telefonu.

Plakát má pak nejvyšší hodnotu a tam už je výběr soukromých dat zcela na zaměstnancích Data Dollar Storu.

Koncept má za cíl upozornit širokou veřejnost na to, jaké informace o sobě na internetu zanechávají a nic za to nechtějí. Díky internetu a obřímu rozmachu chytrých telefonů mají firmy možnost odhalit o lidech stále víc a víc. Je jen na nás, jak daleko to necháme zajít.