Pripravte sa na farebné komentáre. Sociálna sieť Facebook testuje novú funkcionalitu

Po epických statusoch s farebným pozadím onedlho príde rad aj na komentáre. Teda aspoň tak možno usúdiť z nedávnej iniciatívy najväčšej sociálnej siete na svete, pretože tá niečo také momentálne testuje prostredníctvom menšieho okruhu používateľov mobilných telefónov.

Ako píše web PCauthority, na výber by sme tak mali mať vraj až niekoľko desiatok rôzno-farebných pozadí okorenené jemnými farebnými prechodmi, ktoré sa opäť vracajú do módy.

NEW: Facebook is testing coloured comments… This is going to look a mess!



h/t @absoluut pic.twitter.com/boqKTeG0JN