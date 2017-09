Sajfa je späť a ty máš opäť možnosť získať 30 € zadarmo plus ďalších 1000 € k tomu

Slovenské banky okrem bežných účtov pre mladších klientov ponúkajú čoraz obľúbenejšie študentské účty. Problémom je, že veľakrát o nich ani nevieme, nakoľko všetko zlyhá na komunikácii a o produkte sa nemáme odkiaľ dozvedieť.

To sa však nedá povedať o Tatra banke, ktorá tento rok podala informácie o svojich študentských účtoch naozaj kreatívne. V spolupráci so známym moderátorom Sajfom sa opäť rozbehla kampaň Tatra Academy, v ktorej môžeš okrem 30 eur, ako už býva zvykom, získať aj ďalšie skvelé ceny.

Všetko to pár mesiacov dozadu na internete odštartovalo video, v ktorom sa objavoval mimozemšťan, ktorý (ne)nápadne pripomínal Sajfu.

Následne sa sociálnymi sieťami začali šíriť 3D zlaté sošky so Sajfovou podobizňou, ktoré študenti našli na školách a začali sa vynárať prvé skutočnosti, prečo táto celá kauza vznikla.

Teraz už vieme, že za všetkým stojí kampaň Tatra Academy. A rovnako vieme, ako sa do nej zapojiť. Stačí, keď splníš päť jednoduchých úloh na webe Tatra Academy a následne si otvoríš bezplatný Študentský účet v Tatra banke. Na účet ti bude potom automaticky pripísaných 30 eur. To ale nie je všetko. Získaš tiež špeciálny Golden Ticket, ktorý ti otvorí cestu k nadpozemským výhram ako iPhone, MacBook, či dron s HD kamerou, o ktoré sa hrá každý deň.

Ak už svoj účet v Tatra banke máš a chceš hrať o ďalšie ceny, nemusíš zúfať, je tu niečo aj pre teba. Na stránke Tatra Academy si zvolíš možnosť, že už Študentský účet v Tatra banke máš, zaregistruješ sa cez svoj Facebook profil a hráš o skvelý iPhone 7. Ďalší iPhone 7 môžeš vyhrať ešte jednoduchšie. Stačí, ak na svojom Instagrame zverejníš svoju fotografiu, na ktorej si odfotený s logom alebo obchodným menom Tatra banky a pridáš hashtag #somtatraacademy.

A teraz pozor! Tatra banka si pre všetkých pripravila 1000 €, ktoré získa súťažiaci, ktorý pozve do súťaže najviac svojich priateľov z Facebooku. Táto možnosť platí pre tých, ktorí si založia Študentský účet ale rovnako aj pre ľudí, ktorí ho už založený majú.

Medzi študentami je kampaň Tatra Academy mimoriadne obľúbená, no bohužiaľ nič netrvá večne a ty máš už naozaj posledné týždne na to, aby si sa zapojil. Skvelé výhry, ktoré je možné okrem istých 30 € získať, sú nepochybne skvelou motiváciou, prečo sa do plnenia jednoduchých úloh pustiť. Využiješ túto príležitosť? Ak áno, klikaj na web Tatra Academy.

