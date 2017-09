Spôsobuje nadmerné využívanie mobilných telefónov rakovinu? Veda sa snaží rozporuplnú otázku zodpovedať

Možno patríte medzi tých, čo odkladajú pri každej možnej príležitosti smartfón čo najďalej od svojho tela alebo nosíte na zadnej strane zázračný kryštál odpudzujúci žiarenie. Skeptici sa naopak nad otázkou, či telefóny patria medzi dôsledky rakoviny, pousmejú. A možno aj vám to pripadá ako nezmysel. Ich žiarenie totíž nie je ionizujúce, čo znamená, že nemajú dostatok energie, aby vytrhlo elektróny z atómov a molekúl a zničilo DNA. Na internete dokonca nájdete videá, ako mobilné telefóny pripravia popcorn alebo vajcia. Žiaľ, v týchto prípadoch ide len o hoax, čo si ľahko dokážate doma sami. Napríklad mikrovlnka, ktorá je tieto jedlá schopná pripraviť behom niekoľkých minút, dosahuje tisícnásobne vyšší výkon.

Viacero ľudí v anketách zodpovedalo, že by sa bálo bývať v blízkosti telekomunikačných antén. Ak sa však nachádzate v blízkosti vysielačov, telefóny nepotrebujú produkovať tak silné vlny, aby dosiahli požadovaný signál. Problémom je, že veda nedokáže jednoznačne odpovedať. Niektoré štúdie dokonca tvrdia, že veľké množstvo mikrovĺn z telefónu dokáže uvolniť proteíny tepelného šoku v naších telách, a to by mohlo mať súvislosť s rakovinou. Dokonca švédski vedci minulý rok poukázali na 30 % vyššie riziko vzniku gliomy, čo je zjednodušene preložené, nádor. U ľudí využívajúcich telefóny viac než 25 rokov je výskyt nádoru trojnásobne vyšší. Kvôli rastúcemu množstvu podobných výsledkov sa rozhodla Svetová zdravotnícka organizácia zaradiť mobilné žiarenie medzi možné karcinogény. Rakovina mozgu je však veľmi vzácná. Objavuje sa približne u troch ľudí zo 100 000. Podľa spomínaných švedkých štúdií sa počet zvýši na 9. Šanca je stále nízka, ide však o veľký nárast.

Ako však s úplnou určitosťou dokázať škodlivosť využívania telefónov, ak je výskyt rakoviny tak nízky? Vedci by predsa mohli rozdeliť skupinu ľudí na tých, ktorí telefóny používajú a nepoužívajú. Po pár rokoch by sa porovnali výsledky výskumu. Problémom je, že dnes má už takmer každý telefón, zároveň nikto nedokáže prinútiť pár jedincov, aby ho nevyužívali. Na Zemi je dnes viac telefónov než ľudí a používajú ho aj tí, ktorí nemajú splachovacie záchody. Vo svete nájdeme niekoľko rozdielnych výskumov. Napríklad v Dánsku či Spojených štátoch amerických, kde nezistili žiadnu spojitosť medzi telefónmi a rakovinou. Čomu teda máme veriť? Počet telefónov sa za posledných 20 rokov rapídne zvýšil, čo by malo znamenať aj vyšší výskyt rakoviny mozgu. Ten sa však nezvýšil, dokonca v niektorých rokoch významne poklesol. Ľudský mozog je z pohľadu vedy rovnako zložitý a nepreskúmaný, ako samotný vesmír. Je teda otázne, ako naň vplývajú mikrovlny z telefónov, rakovinu však s najvyššou pravdepodobnosťou nevyvolávajú, a ak áno, tak len v minimálnom množstve prípadov.