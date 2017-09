Ako sa mladí Slováci popasovali s výzvou uhádnuť modely tenisiek so zaviazanými očami?

Ak pravidelne sledujete Instagram Story na našom profile, určite ste už mali možnosť zaregistrovať, že pre vás z času na čas máme aj nejakú tú výzvu, vďaka ktorej sa môžete interaktívne zapojiť a prípadne niečo vyhrať. A to platilo aj v zatiaľ poslednom prípade, kedy sme sa našich sledovateľov pýtali, či dokážu uhádnuť model tenisiek aj so zaviazanými očami. Záujem bol až prekvapivo veľký, no do súťaže sme zaradili len prvých päť z vás, ktorí sa dostavili na predajňu Footshopu v Bratislave. Práve tam nájdeme momentálne najširší výber tenisiek v hlavnom meste.

Celú súťaž viedol moderátor a tentokrát aj prísny rozhodca Šajmo, ktorý si však so samotným výberom súťažných modelov tenisiek nechal poradiť od skúsených predavačov. Tým sa podarilo vybrať kúsky s jedinečnými vlatnosťami, vďaka čomu ich mohol spoznať každý skúsenejší človek, ktorý sa zaujíma o súčasnú módnu obuv. Ako táto vyzva dopadla a kto odišiel domov v nových teniskách sa už dozvieš vo videu nižšie.