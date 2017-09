V čínskej reštaurácii sa platí úsmevom. Originálna novinka sa dočkala premiéry v prevádzke od KFC, kde sa predáva len zdravé jedlo

Není žádným tajemstvím, že pokud jde o technologické vychytávky, platí Čína za jednu ze zemí, které jsou oproti nám stále o kus napřed, což před několika dny opět potvrdila novinkou v podobně služby Smile to Pay. Za tou stojí tamní společnost Ant Financial a svůj debut si projekt odbyl před několika dny v novém podniku nazvaném KPRO ve městě Chang-čou, který spadá pod řetězec KFC a servíruje se v něm výhradně zdravé jídlo. Informoval o tom server South China Morning Post.

Bez peněz sem nelez

Aby však bylo jasno, služba nefunguje tak, že byste se za pohoštění u pokladny odměnili pouze roztažením koutků úst od ucha k uchu, jakkoliv okouzlující váš úsměv může být. Stále se zde platí penězi, díky nové službě však nebudete muset vůbec vytahovat peněženku z kapsy. Stačí jen přistoupit k příslušnému terminálu vybavenému moderní technologií na rozpoznávání obličeje, kde zákazník zadá svoji objednávku a pohledem do kamery platbu během jedné dvou vteřin autorizuje.

Pro využití služby je přitom třeba mít v mobilním telefonu staženou aplikaci od zmíněné firmy Ant Financial, přes kterou se platba uskuteční, a v ní poté detekci tváře povolit. 3D kamera u terminálu se pak už pohotově postará o zbytek, přičemž pro větší bezpečnost si může zákazník ještě navíc zvolit možnost zadání svého telefonního čísla. Společnost zároveň slibuje, že nasbíraná data nijak neukládá a o soukromí tak prý zákazníci nemusí mít strach.

Zatím nikde jinde

Jak píše web Alizila, v současné době je služba Smile to Pay dostupná pouze v této jediné restauraci, společnost Ant Financial se však už vyjádřila, že svoji novinku postupem času plánuje rozšířit také do dalších míst. Podnik KPRO v čínském městě funguje od letošního července a má sloužit jako zdravější alternativa pro ty, kteří si místo tradičních pokrmů z rychlého občerstvení dají radši džus a salát. Přivítali byste něco podobného i u nás? Dejte nám vědět níže v komentářích.