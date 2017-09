Francúzsku pevnosť môžeš vlastniť aj ty len za necelých 50 eur. Kedysi ju napadli nacisti a teraz ju treba kolektívne zachrániť

Hrad či pevnosť by si zrejme nenašiel v portfóliu nehnuteľností bežného Slováka, ale momentálne máš perfektnú príležitosť priložiť ruku k dielu a stať sa vlastníkom jednej z nich. Pevnosť Chateau le Paluel pri francúzskom Perigorde zažila v minulosti ťažké chvíle, keď ju za druhej svetovej vojny napadli nacisti, avšak po jej skončení nakoniec spadla do vlastníctva spoločnosti z Monaca a upadla do biedneho stavu. Spoločnosť o ňu neprejavovala dlhé roky záujem, a tak kedysi dôležitá pevnosť schátrala, čo miestne úrady prinútilo odobrať ju z rúk pôvodných vlastníkov a pripraviť ju na aukciu.

Hodnota celej pevnosti sa odhaduje len približne na 500-tisíc eur, takže vzápätí vznikla iniciatíva Adopt A Chateau s cieľom si pevnosť doslova adoptovať. Každému záujemcovi ponúka za investíciu vo výške 50 eur možnosť rozhodovať o budúcnosti stavby v demokratickom hlasovaní a po jej úspešnej kúpe sa staneš jedným z oficiálnych vlastníkov. Nie je to síce úplná výhra a nebudeš sa do nej môcť nasťahovať, ale vlastniť francúzsku pevnosť, to už znie romanticky. Na vyzbieranie 500-tisíc eur majú Francúzi ešte necelé tri týždne, pretože aukcia sa bude konať 21. septembra a zatiaľ nazbierali už viac ako 190-tisíc eur, čo vyzerá pre budúcnosť pevnosti nádejne.

