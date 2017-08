Plavec Michael Phelps vyzval McGregora, či si nechce zasúťažiť aj s ním. Uťahuje si z jeho vstupu do profesionálneho boxu

Plavcovi Michaelovi Phelpsovi nechýba zmysel pre humor, pretože sa mu podarilo zviezť na vlne ošiaľu zo súboja McGregora s Mayweatherom. Najúspešnejší olympionik si celý súboj nemohol nechať ujsť a krátko po jeho skončení na svojom Twitteri pogratuloval obom bojovníkom za to, že sa zápas vôbec uskutočnil. Dva dni bolo na tému McGregora a Mayweathera od Phelpsa ticho, lenže zrejme mu to postačilo na rozmýšľanie, a tak všetkých pobavil svojou otázkou, či si teda McGregor nechce skúsiť aj jeden plavecký súboj.

Phelps tak mohol narážať hneď na dva fakty, pretože nedávno skončil na stupni porazených rovnako ako McGregor, keď si zmeral sily s digitálnym žralokom, ale narážal skôr na to, že írskemu bojovníkovi nezáleží na tom, o aký šport ide a nebojí sa ničoho. Proti najlepšiemu boxerovi nastúpil bez akejkoľvek predchádzajúcej skúsenosti z profesionálneho boxu, a tak by mu nemalo robiť priveľký problém stráviť zopár mesiacov v bazéne a prijať aj Phelpsovu výzvu.

Hats off to @TheNotoriousMMA ...... amazing competitor and unreal athlete...congrats to @FloydMayweather 50-0 congrats! #legend

All of this talk... Should we race as well?? @TheNotoriousMMA pic.twitter.com/l3JoMgb1qT