Keňa zakázala predaj aj používanie tašiek z plastu. Kto tak urobí, hrozí mu až niekoľkoročný pobyt za mrežami

Prímorský štát z východnej Afriky prijal nový zákon, prostredníctvom ktorého hodlá chrániť naše krehké životné prostredie. Prísnym zákazom výroby, predaja aj používania takzvaných igelitových tašiek chce Keňa zastaviť znečisťovanie nielen Indického oceánu, píše web týždenníka Trend, kde je zároveň spomenutý aj trest pre každého, kto ho odmietne rešpektovať.

