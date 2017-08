Prestížne odovzdávanie cien MTV bolo opäť magické. Vystúpenia Kendricka, Eda Sheerana, Lorde či Travisa Scotta sú zárukou zimomriavok

Známa hudobná televízia MTV udeľuje pravidelne už vyše tridsať rokov ceny Video Music Award, ktoré mali byť pôvodne alternatívou pre Grammy. Od prvého ročníka, kde ešte vystupovala napríklad aj Madonna so skladbou Like a Virgin, udalosť nikdy nestratila na kredite a zakaždým bola relevantnou sumarizácou diania vo svete hudby, čo našťastie platí aj do dnešného dňa. Zatiaľ posledné odovzdávanie cien VMA prebehlo len včera v nočných hodinách na území Kalifornie, kde sa stretla elita reprezentantov speváckeho aj rapového žánru.

Tradične nechýbal ani veľmi bohatý a atraktívny program, ktorý si teraz pripomenieme aspoň prostredníctvom kvalitných záznamov, keďže si pozornosť určite zaslúži. Na pódiu sa počas večera vystriedalo viacero na prvý pohľad nespojiteľných kombinácií. Veď kto by si dokázal tipnúť, že niekedy budeme počuť Eda Sheerana spievať XO Tour Llif3. Lil Uzi Vert si zároveň za túto skladbu odniesol cenu víťaza v kategórii Song of Summer, čo berieme všetkými desiatimi. Ed Sheeran bol vyhlásený za umelca roka, no Shape of You prekvapivo nezaznamenalo žiadny úspech.

Bez akýchkoľvek pochýb bol najväčšou hviezdou večera Kendrick Lamar, ktorému sa v tomto roku podarilo vydať stále suverénne najlepší rapový album s názvom DAMN. Z VMA 2017 si K-Dot odniesol nádielku šiestich cien, pričom podstatná väčšina z nich patrí práve geniálnemu videoklipu Humble. Táto skladba našťastie zaznela spoločne s DNA aj naživo, a to za sprievodu prepracovanej svetelnej projekcie, ktorá dala zabrať všetkým zúčastneným vrátane najväčších hviezd. Vizuál k Humble bol nominovaný v skoro všetkých kategóriách súvisiacích s obrazom a prvenstvo sa mu nepodarilo získať len v prípade najlepšej choreografie, kde zabodovalo Kayneho Fade a najlepšieho editu. V tomto prípade neušiel pozornosti Young Thug s jeho Wyclef Jean.

Cenu pre najlepšieho nováčika získal Khalid, ktorý spoločne s Logicom a Alessiou Cara predviedli vystúpenie zaručujúce zimomriavky.

Veľkou vzácnosťou je aj tento záznam z termokamery počas vystúpenia Travisa Scotta po boku Thirty Seconds to Mars, ktorí zmiešali Walk on Water a Butterfly Effect.

Na pódiu priestorov The Forum v Kalifornii sa počas viac než troch hodín programu vystriedalo množstvo zásadných interpretov a skupín, ktorí udalosť podporujú aj z jedného špeciálneho dôvodu. V rámci VMA sa totiž odovzdávajú aj ceny v kategórii best fight against the system, čím organizátori vyjadrujú jasný postoj k udalostiam doma aj vo svete. Symbolicky zvíťazili všetci šiesti nominovaní umelci vrátane Big Seana či Johna Legenda a Logica. Každý z nich prostredníctvom hudby bojuje s rasizmom a snaží sa ľuďom otvoriť oči v otázkach vnímania homosexuálov alebo imigrantov.

Týmto gestom si dokázali získať srdcia divákov a zaručene aj vystupujúcich hudobníkov. Za všetko hovoria samotné shows aj výsledný dojem, ktorý udalosť zanecháva. Za všetky ešte pridávame zopár minút od Lorde a jej Homemade Dynamite.

