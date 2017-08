Čo ľudia neurobia kvôli alkoholu v zľave. Pred obchodmi LIDL sa v Spojenom kráľovstve vytvárali dlhočízne rady

Aj na Slovensku máme skúsenosti s tým, že ak sa v niektorom z obchodných reťazcov objaví veľmi lákavá zľava, ešte pred jeho oficiálnym otvorením sa začne vytvárať rad nedočkavých zákazníkov. Zvyčajne ide o zľavy na domáce spotrebiče, skvelé oblečenie či obľúbené jedlo, lenže v Spojenom kráľovstve majú ľudia očividne rozdielne priority a pred obchodmi LIDL sa dnes, v sobotu 26. augusta, od rána vytvárali dlhočízne rady, pretože obchodná sieť si pripravila zľavu na alkohol. Nejde len o obyčajný alkohol, ale o Prosecco od spoločnosti Allini, ktoré LIDL zahrnul do akciovej ponuky a ľudia si za 20 libier mohli kúpiť rovno 6 fliaš.

Pri cene 3,33-libry za 6 fliaš Prosecca, ktoré Briti milujú, pretože minulý rok vypili celú tretinu všetkého vyprodukovaného Prosecca na svete, by bolo hriechom akciu nevyužiť a povedali si to tisíce zákazníkov. Akcia bola ešte lákavejšia, pretože konkrétne Allini Prosecco sa umiestnilo vysoko na viacerých súťažiach a získalo hodnotenie 85 zo 100, čo je na alkohol za 3,33-libry perfektný výsledok. Asi sa nebudeš čudovať, že Prosecco z obchodov zmizlo len pár minút po ich rannom otvorení a na sociálnych sieťach sa objavovali vtipné momentky, pri ktorých ľudia rozmýšľali, v akej životnej fáze sa to ocitli, keď sú ochotní vystáť si hodinovú radu len kvôli zopár fľašiam zlacneného alkoholu.

@LidlUK This was Grimsby Lidl at 7.50am. They ran out of Prosecco at 8.02...luckily after I got mine pic.twitter.com/zebwwaMSMV — Fiona Wilkinson, (@fiwilkinson1906) 26. srpna 2017

Slightly concerned that I'm participating in a massive queue just to get cheap prosecco at #Lidl pic.twitter.com/u1X1pluIWW — Lowri Fon Jones (@lowrifon89) 26. srpna 2017

I'm in a queue outside #Lidl ready to snap up their bargain #BankHoliday Prosecco deal. Wish me luck. pic.twitter.com/znxjMjLbmw — Emma Windle (@emmarghh23) 26. srpna 2017