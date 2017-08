Google zařadil český startup mezi 33 nadějných společností světa, kterým pomůže v růstu. Gigant Čechům poskytne více než milion korun

Český startup Spendee se může pochlubit významným úspěchem, díky kterému se mu podaří více zviditelnit a rozšířit jak doma, tak i v zahraničí. V rámci programu s názvem Launchpad Accelerator, který provozuje americká společnost Google a jehož cílem je vyhledávat nadějné projekty z nejrůznějších koutů světa, se firmě se sídlem v Praze podařilo prosadit se mezi několika tisíci konkurentů a gigant na poli vyhledávání ji tak zařadil mezi třiatřicet vyvolených startupů (z toho jsou jen čtyři evropské), kterým pomůže v dalším růstu.

Firma Spendee je zaměřená na vývoj stejnojmenné mobilní aplikace, která uživateli s několika bankovními účty umožňuje sledovat tok všech svých peněz na jednom místě, takže nemusí složitě kontrolovat svá jednotlivá internetová bankovnictví zvlášť. Ve 175 zemích ji používá už 650 tisíc lidí, jak ovšem uvádí server iHNED, firma založená teprve v dubnu zatím nevydělává a přežívá jen díky financím od slovenského investora.

To by se však nyní po úspěchu v prestižním programu od Googlu mohlo změnit. Americká společnost totiž pražské firmě poskytne finanční injekci ve výši 50 tisíc dolarů (1,1 milionu korun) a jeho manažeři získají možnost účastnit se půlročního školení, po jehož absolvování mají být schopni zdokonalit firemní byznysmodel a zároveň k projektu přilákat více nových investorů.

Zaujmout amerického giganta však nebylo vůbec jednoduché. Spendee totiž musel projít hned několika výběrovými koly a nenechat se zastínit početnou konkurencí. Nakonec se to však podařilo. „Naším cílem bylo získat pomoc a rady k tomu, abychom mohli naši aplikaci dále rozšiřovat po celém světě. V rámci rozvojového akcelerátoru Googlu jsme už absolvovali dvoutýdenní stáž v americkém Silicon Valley, kde nám tamní mentoři radili, jak toho dosáhnout,“ uvedl David Nevečeřal, šéf firmy Spendee.

Podobně fungujících projektů jako je Spendee již po světě existuje celá řada a s rivalem se dokonce setkává i na tuzemském trhu, to však českému podnikateli žádné vrásky na čele nedělá. „Celý trh podobných služeb je stále v plenkách a roste. Naší snahou je vykolíkovat si co největší území, na němž ale stále bude dost místa i pro naše konkurenty. S těmi se bojovat nesnažíme. Naopak nás těší, když se sami rozvíjejí, protože to znamená, že se trhu daří růst,“ vysvětlil dále Nevečeřal.