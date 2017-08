TOP 10: Najočakávanejšie slovenské rapové albumy, ktoré by ešte mali uzrieť svetlo sveta v roku 2017

Festivalová sezóna je už pomaly na konci a od septembra sa už tradične budeme presúvať do klubov, kde nás čaká živý prednes mnohých nových albumov od interpretov, ktorí už stihli vydať svoje nové projekty. Za všetky spomenieme napríklad Separa, Moma či Sergeia Barracudu, ktorý pre návštevníkov svojich koncertov pripravujú čo najkvalitnejšie shows. O tomto všetkom vás však budeme včas informovať a teraz sa presunieme k tej časti albumov, na ktoré ešte stále čakáme. Na väčšinu z nich dokonca viac než rok či dva, a tak už teraz môžeme konštatovať, že v rámci slovenského rapu bude záver roka 2017 naozaj silný.

Podobnú sériu článkov týkajúcu sa chystaných albumov sme si pre vás pripravili ešte v začiatku roka, kedy sme dokázali zozbierať viac než 30 avizovaných počinov. Zatiaľ ide viacmenej všetko podľa plánu a prirodzene dostávame o albumoch čoraz viac informácií, ktoré najčastejšie prichádzajú z rozhovorov a sociálnych sietí, kde sa raperi pochopiteľne fanúšikom radi o niečo viac otvoria. Poďme sa teda pozrieť na viac než desiatku slovenských rapových projektov, ktoré by ešte mali uzrieť svetlo sveta v tomto roku.

Ego

Jebov album so zatiaľ neznámym názvom očakávame suverénne najdlhšie spomedzi všetkých interpretov, akí kedy na slovenskej scéne pôsobili. Dlhodobo nás však dokázal zásobovať dostatočnýmm počtom singlov aj spoluprác a projekty Kontrafaktu neboli nikdy len na zopár prehratí, a tak sme mu to vlastne nikdy nemali až tak za zlé. Sám si však uvedomuje, že fanúšikovia by za jeho debutové sólo dali čokoľvek a zároveň má bez pochýb kapacity na to, aby svoje schopnosti pretavil v album desaťročia. Jeden z dvoch najlepších raperov na Slovensku sa prípravám venuje naplno už od začiatku roka, dôkazom čoho sú snímky zo štúdia so zaujímavými ľuďmi aj jeho statusy, v ktorých občas spomenie, že na tvorbe usilovne pracuje. Oficiálny dátum vydania ešte síce nepoznáme, no podľa vzoru Kontrafaktu by som tipoval približne polovicu decembra.

Dame

Člen DMS nás od vydania spoločného albumu skupiny zatiaľ teší aspoň skutočnosťou, že opäť pôsobí ako plnohodnotný člen scény, čo sa odráža primárne na koncertoch. Jeho kolega však ďalšie sólo vydal pred letom a teraz je na rade práve Dame. Separ v našom poslednom rozhovore prezradil, že je už Dameho debutové sólo vo finálnej fáze, čo sa nám samozrejme počúvalo veľmi dobre, no zároveň platí, že je Adam obrovským puntičkárom a jeho album vyjde až vtedy, keď s ním bude spokojný na viac ako sto percent. Dátum vydania je už podľa nás na spadnutie a otázkou niekoľkých týždňov, no neradi by sme predbiehali a o všetkom dôležitom vás určite budeme informovať ako prví.

Boy Wonder

V prípade trnavského štramáka Wondyho sme boli dlho v otázke ďalšieho debutového albumu skeptickí a naše informácie boli vlastne skôr priania. Predsa len, raperov jeho kvalít máme v našich končinách len málo. Pred viac ako mesiacom však nečakane Boy Wonder vydal dvojklip s názvom Chvíľu šťastní, kde sme v popise videa našli aj magickú frázu: Boy Wonder posílá další videosingl z připravovaného alba. V jednom z rozhovorov prezradil, že mu dlhšie chýbala motivácia a možno aj múza, no tiež má vraj mnoho vecí v šuflíku, ktoré by mohli vyjsť ako bonus po albume. Čo sa týka plánovaného dátumu vydania, tak si v kalendári označte október, najneskôr november. Minimálny počet skladieb bude 15 a už tradične bude Wonderov album primárne o ňom.

P.A.T.

Pouličný autor tónov má za sebou bez pochýb najlepší rok spomedzi všetkých československých interpretov vôbec. Veľkým zvratom pre neho bolo stretnutie s Rytmusom na Hip Hop Žije 2016, vďaka čomu vlastne už čoskoro vydá svoj album pod subvydavateľstvom Pozor Records, kam vstúpil ako prvý čestný člen ešte pri vydaní skladby Nero. P.A.T. sa veľmi rýchlo ukázal ako multitalentovaný čávo a okrem rozmanitého rapu ho s čistým svedomím môžeme označiť za jedného z najlepších hudobných producentov. Cit pre hudbu mu nik zobrať nemôže a už teraz si môžeme byť istí, že do chystaného albumu pretaví všetko, čo sa doteraz naučil. Zaujímavé bude sledovať aj samotný výber tém aj spoluprác, a tak sa veľmi radi necháme prekvapiť. Oficiálny dátum síce ešte známy nie je, no odhadujeme ho na prelom novembra a decembra.

Mega M

Druhým členom Pozor Records sa len prednedávnom stal práve Mega M, ktorého máme v posledných mesiacoch možnosť vidieť hlavne v spoločnosti Pouličného autora tónov a tiež Rytmusa. Aj tento faktor má určite na jeho aktivitu obrovský a hlavne pozitívny vplyv, keďže je určite príjemné pochybovať sa okolo motivujúcich ľudí s podobnými záujmami. Už vieme, že jeho chystaný projekt bude niesť titul Rottweiller a k dispozícii je aj titulná skladba. Vďaka svojim schopnostiam a osobitému štýlu aj jedinečným anglickým prvkom si postupne vytvára vlastnú fanúšikovskú základňu a je len otázkou času, kedy si vytvorí vlastné miesto medzi špičkou scény. Dopomôcť mu určite môže aj chystaný album, ktorý s určitosťou vyjde ešte tento rok, už pod hlavičkou Pozor Records.

Supa

Aj keď sa s členmi Mojej reči spájajú hlavne smutné udalosti z posledných pár týždňov, určite nemôžeme vynechať Supu, ktorý chystá pokračovanie Čiernych dní z roku 2014. Už vtedy dobrý chlapec z Handlovej sľuboval, že budú nasledovať Biele noci a my pevne veríme, že to bude ešte v tomto roku. Supa nemá vo zvyku pôsobiť aktívne na sociálnych sieťach a prezrádzať zbytočne veľa informácií, no očakávame niečo podobné ako jeho debutové sólo a každý, kto má rád jeho tvorbu si zaručene príde na svoje. Bude zaujímavé sledovať, ako sa na ňom podpísali udalosti okolo kapely a tiež to, ktorých kolegov zo scény oslovil na spolupráce. Aj v tomto prípade platí, že vás o všetkom budeme informovať ako prví a snáď môžeme prezradiť aj to, že v najbližších dňoch uzrie svetlo sveta rozhovor, v ktorom sme rozoberali primárne rozpad Mojej reči.

Samey

Rušno bude aj u chalanov vo FCK THEM, ktorí toho rovnako na tento rok chystajú ešte veľmi veľa, a to nielen čo sa týka hudobných projektov. Čoskoro vydá album Gleb a ešte sú v pláne aj dva od košických Haha Crew. Sameyov sólo debut s názvom Mama, neviem, kedy prídem domov už má reálne kontúry a na svete je dokonca aj cover, ktorý sa však ešte zatiaľ nestihol dostať medzi fanúšikov. Do finálnej fázy by sa mal dostávať aj tracklist a celý projekt je naplánovaný na tento rok. Ešte pred oficiálnym releasom by sme sa mali dočkať nejakých tých ukážok, no sám Samey už vo fanúšikoch vďaka vyjadreniam vzbudil nemalé očakávania. Vraj by ho mal dokonca mastrovať svetoznámy hudobný inžinier zo Slovenska Vlado Meller.

Jofre

Ešte pri Egovom veľmi diskutovanom počine Podzemgang sme objavili aj obrovský producentský talent menom Ján Lednický, ktorý vystupuje pod rapovým pseudonymom Jofre. Majster Slovenska v hre na klavír odvtedy vydal viacero kvalitných videosinglov, po ktorých už snáď nikto nepochybuje o jeho schopnostiach. Na dlhšiu dobu sa však teraz odmlčal, no pevne veríme, že sú za tým práve intenzívne prípravy debutového sóla. Keďže sme mali informácií naozaj málo, rozhodli sme sa dnes Jofreho osloviť, a ten prezradil, že album vyjde ešte koncom tohto roka a budú sa na ňom podieľať výhradne ľudia z Piešťan, a to platí aj v prípade spoluprác. Zároveň si všetko nahráva, mixuje aj mastruje sám.

Dalyb

Za FCK THEM môžeme očakávať aj Dalybov prvý producentský album, ktorý bol avizovaný ešte minulý rok, no sám autor sa v poslednom z rozhovorov vyjadril, že už si nechce dávať pevný deadline, keďže je pre neho najdôležitejšie, aby bol s ním sám spokojný. No a slovenskí rapoví fanúšikovia dátumy nezvyknú zabúdať, takže ho chápeme. Už asi nikto nepochybuje, že okrem hudobných produkcii bude Dalyb na tejto doske pôsobiť aj ako raper, no veľkou záhadou stále ostávajú potenciálni domáci aj zahraniční hostia mimo jazdcov z FCK THEM.

Fobia Kid

Rušno by malo byť aj v Comebackgangu, pod ktorým v tomto roku vydať svoj album práve Fobia Kid. Ten sa v aktuálnom roku venoval primárne formátu CBG štvrtkov, no zároveň sľuboval, že po nich už príde celistvý projekt, ktorý sa však bude zvukom od doterajšej tvorby výrazne odlišovať. Je asi potrebné spomenúť, že jeho pracovné nasadenie nebýva konštantné, takže prípadne oneskorenie budeme musieť tolerovať. Rovnako aj to, že o ňom nevieme zatiaľ skoro nič.

Bonus: Pil C

V tomto prípade budeme vlastne len vychádzať z niektorých skutočností zverejnených na sociálnych sieťach a polemizovať. Začneme tým, že Pil C vydal debut koncom minulého roka, a tak by s prihliadnutím na kadenciu vydávania albumov u jeho kolegov nešlo o žiadnu výnimku. Ak zároveň sledujete jeho Instagramový profil a obzvlášť stories, už ste rovnako ako my mali možnosť počuť ukážky viacerých skladieb, ktoré sa zatiaľ nedostali von, čo nás logicky privádza k myšlienke, že má v pláne vydať ich ako celok. Jeho ďalšie pôsobenie je momentálne skôr tajomné a zatiaľ všetci s napätím čakajú na zajtrajší dátum 28.08., kedy sa má medzi fanúšikov dostať novinka s názvom Silent Hill. O tej sa hovorí ako o návrate k začiatkom a veciam ako Lost či Pompeje, na čo budeme veľmi zvedaví.