Francis Drake bol pirát, ktorý sa domov vrátil ako hrdina. Oboplával celý svet a znepríjemňoval život španielskym lodiam

Zlodeji a internetoví piráti sú dnes tŕňom v oku bezpečnostných zložiek. Nie vždy to však platilo rovnako. V minulosti, najmä počas vojenských konfliktov, panovníci či vodcovia s obľubou zneužívali trestancov vo svoj prospech. Spomeňme napríklad väzňov zo sovietskych gulagov, ktorí bojovali v prvých líniách. Zúfalosť, smelosť či schopnosť ignorovať pravidlá spravila z týchto ľudí efektívnych bojovníkov.

Jedným z podobných, avšak slávnych prípadov bol sir Francis Drake. Anglický námorník, politik, viceadmirál a objaviteľ. V službách Alžbety I. s obľubou prepadával a potápal nepriateľské španielske lode. Vďaka svojej prefíkanosti a vynikajúcim námorníckym schopnostiam predviedol nejeden husársky kúsok a vyslúžil si obdiv nielen u svojej posádky. Každá minca má dve strany, a tak netreba zabudnúť, že pri svojich plavbách Drake potopil množstvo španielskych lodí a vyplienil nejeden prístav.

Francis Drake sa narodil v Crowndale, neďaleko mestečka Tavistock vo Veľkej Británii. Presný dátum jeho narodenia nie je známy, no odhaduje sa na rok 1543-44. Jeho rodina sa však kvôli prenasledovaniu protestantov musela presťahovať do Plymouthu. Otec Edmund rozhodol o Francisovom osude už v jeho tínedžerskom veku. Mladý Drake pomáhal pri prevážaní tovaru na malej obchodnej lodi. Už v 20-tich rokoch vydával rozkazy ako kapitán lode a neskôr sa pod vedením Johna Hawkinsa vydal prevážať otrokov z Afriky do Ameriky.

Portrét Francisa Drakea.

A na jednej z týchto plavieb skrížili Drakeovi a Hawkinsovi cestu španielske bojové lode. Tie napadli nič netušiace kotviace anglické lode v prístave San Juan de Ulúa. Svojmu osudu unikli len dve – jednou z nich bola Judith pod velením Drakea. Ten pocítil hnev voči katolíckym Španielom, ktorí neskrývali nesympatie voči protestantom. Táto náboženská nenávisť, ctižiadostivosť a túžba po bohatstve ho motivovali v dobýjaní prístavných miest Karibiku a prepadávaní jednotiek španielskej flotily. Dobyl tu významný prístav Nombre de Dios a nadobudol slušný majetok.

Po návrate do Anglicka ho Alžbeta I. poverila viesť výpravu okolo sveta. Výprava bola vnímaná ako tajná a jej oficiálnym cieľom bolo overenie existencie neznámeho južného kontinentu. V skutočnosti však mali Angličania napádať španielske koráby a kolónie. Svoje financie do nej investovali príslušníci vysokej šľachty a niektorí sa jej aj zúčastnili. Tvorila ju pätica lodí – vlajková loď Golden Hind (Zlatá laň), Elizabeth, Swan (Labuť), Marigold (Iskerník) a malá pinasa. V roku 1577 vyplávali z Anglicka smerom k západnej Afrike, kde prepadol Portugalcov a násilím prinútil lodivoda da Silvu vstúpiť do jeho radov.

Moderná replika lode Golden Hind.

Dlhé mesiace plavby k brazílskemu pobrežiu vystriedali prvé problémy. Posádka lode Swan sa vzbúrila, čo sa jej vypomstilo, pretože ju Drake nechal zničiť a námorníkov rozdelil do zvyšných lodí. Za vzburu popravil kapitána Thomasa Doughtyho, svojho dlhoročného priateľa. Počas plavby cez Magalhaesov prieliv zastihla celú výpravu búrka, následkom ktorej stroskotala loď Swan. Taktiež sa stratila loď Elizabeth a po pár dňoch čakania sa kapitán Winter rozhodol vrátiť späť do Anglicka. Toto rozhodnutie ho takmer stálo život – bol totiž odsúdený za svojvoľný návrat, no na Drakeovu žiadosť ho neskôr prepustili.

Drake pokračoval pozdĺž západného pobrežia Južnej Ameriky. Prepadával tu zaskočených Španielov, ktorí nečakali Angličanov v tejto oblasti. Pirátskymi aktivitami získal množstvo zlata, striebra, drahých kameňov, exotických surovín, alkoholu či komodít potrebných na údržbu lode. Predviedol tu aj prefíkanosť, keď nechal španielskej flotile v prístave odťať hlavné sťažne a vysadil Španielov a navigátora da Silvu, pričom im nahovoril falošný smer spiatočnej plavby.

Plavba Drakea okolo sveta v rokoch 1577-1580.

O Drakeových pozoruhodných schopnostiach svedčí aj fakt, že počas obchodu so sultánom Baabulom na Molukách (dnes Indonézia) ho posádka nechcela pustiť preč z lode. Strach im naháňala strata kapitána, bez ktorého si nevedeli predstaviť návrat do Anglicka či boj so Španielmi.

Na jeseň roku 1580 sa Golden Hind vrátila naspäť do Plymouthu v Anglicku. Šľachtici, ktorí do výpravy investovali, získali na podieloch nemalé peniaze. Naopak španielsky veľvyslanec označil Drakea za najväčšieho zlodeja v histórii. Obrovská hodnota pokladov zabezpečila bohatstvo aj Drakeovi. Kúpil si panstvo a začal sa angažovať v politike. To mu však dlho nevydržalo, pretože už v roku 1585 sa opäť vydal v službách anglického námorníctva potápať ďalšie španielske lode.

Udelenie rytierskeho titulu kráľovnou Alžbetou I.

Začal so španielskym pobrežím, kde vydrancoval prístav Vigo. Pokračoval africkým pobrežím, kde ničil kolónie Španielov. Stále mu to nestačilo, a tak ho osud opäť priviedol do Karibiku. Tu dobyl dobre opevnené a bohaté mesto Santo Domingo, od ktorého získal tučné výkupné. Rovnako vysokú daň za nedostatočnú obranu pred Drakeom musela splatiť pevnosť Cartagena. Pred odchodom z Karibiku ešte stihol vypáliť a vydrancovať pevnosť Saint Augustine. Angličania voči nepriateľom nejavili známky ľudskosti a mestá s katolíckymi chrámami vypaľovali a ničili. Paradoxne ich v rodnej krajine vítali ako hrdinov.

Giovanni Battista Boazio takto stvárnil trasu Drakeovej výpravy do Karibiku v rokoch 1585-86.

Drakeove dobrodružstvá sa tu ani zďaleka nekončia. Nahnevaný španielsky panovník Filip II. chcel pomocou veľkej námornej flotily Armady a pechoty napadnúť Anglicko. Zabrániť im v tom nemal nikto iný než Francis Drake. Legendárnym útokom na mestá Cádiz a La Coruna potopil až 37 plavidiel. Aj naďalej škodil španielskemu námorcníctvu. Medzi jeho ďalšie slávne úspechy patrí zajatie galeóny Rosario či útok zápalných lodí pri Calais. Po tom, čo Armade došli zásoby strelného prachu, sa rozhodla stiahnuť a vrátiť do Španielska.

Porážka španielskej Armady 5.augusta 1588.

Šťastie však nemohlo byť na strane anglického korzára večne. Na svoju poslednú výpravu sa vydal v roku 1595, ničiť španielske osady v Karibiku. No tie sa poučili z vlastných chýb a na podobné útoky sa dobre pripravili stavbou opevnení. Francis Drake sa tu nakazil úplavicou, ktorá ho dostala do hrobu. Jeho rakvu potom hodili do mora.

Drakeovi nie je možné uprieť jeho skvelé námornícke schopnosti. Dosiahol pozoruhodné úspechy, no zároveň vypálil a vydrancoval množstvo prístavov, potopil nespočetne veľa španielskych plavidiel a obohatil sa na majetku svojich nepriateľov. Po jeho smrti prešlo Anglicko k inej politike a pirátov bralo za zločincov a nepriateľov.

