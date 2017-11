Tancujúcemu talianskemu milionárovi zhabali jachtu aj nehnuteľnosti. Na internete si z neho ľudia uťahujú vtipnými obrázkami

Vytancoval si svoje miesto v srdiach miliónov užívateľov na Instagrame, ale momentálne má na krku finančné problémy. Gianluca Vacchi sa dostal aj na náš web ešte pred pár mesiacmi, keď svojimi tanečnými kreáciami s priateľkou zabávali internet, avšak odvtedy už pretieklo veľa vody a charizmatický 50-ročný milionár kvôli dlhom prišiel o jachtu aj niekoľko nehnuteľností. Vďaka svojej náhlej popularite už vymyslel aj vlastnú kolekciu oblečenia a napísal knihu s názvom #Enjoy, čo sa mu práve teraz vypomstilo.

Sun with 50 (years) protection #gvlifestyle @effek Příspěvek sdílený Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi), Srp 6, 2017 v 5:11 PDT

V knihe všetkým ozrejmoval rozhodnutie odísť do dôchodku po 20 rokoch práce, čo sa mu podarilo vďaka rodinnému podniku IMA Group, a každý rok mu na účet pritečie približne 5 miliónov eur. Ani to zrejme nestačilo, pretože informácie z Talianska naznačujú, že jeho súčasný dlh dosiahol výšku až 10 miliónov eur a okrem jachty a nehnuteľností mu banka zhabala aj podiel v spoločnosti Casalunga Golf Club. Gianluca tak aspoň na najbližšie obdobie dotancoval, čo mu dali pocítiť aj ľudia na internete, ktorí okamžite začali vytvárať vtipné fotomontáže tancujúceho milionára, na ktorých sa on sám veľmi zabávať nebude.