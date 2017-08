Žena si objednanú pizzu prišla prevziať úplne nahá. Sociálny experiment doručovateľa príjemne zaskočil

Preberanie objednanej pizze zvyčajne prebieha veľmi rýchlo, pretože jej doručovateľ chce čo najrýchlejšie z miesta vypadnúť a ty by si ju už najradšej jedol. Nemohlo to platiť pri sociálnom experimente, ktorý vlastne ani sociálnym experimentom nebol. Jeho hlavnou myšlienkou bolo to, že sa atraktívna mladá slečna vyzlečie donaha a po príchode doručovateľa aj s pizzou otvorí dvere tak, ako ju Boh stvoril. Doručovateľ samozrejme v priebehu dvoch sekúnd stratil reč pri pohľade na nahé telo, ktorého majiteľka mu chce zaplatiť za jedlo, ale napokon to zvládol celkom profesionálne.

