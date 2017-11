Kysučan minul v striptízovom klube 800 € za noc. Teraz si nič nepamätá, zobudili ho až policajti a skončil ako hit internetu

Slovenský internet má nového hrdinu. Ešte ani nie pred mesiacom ním bol muž, ktorému dával istý nočný klub za stierač reklamy, čo ho pohoršovalo. Na internete sa im tak vtipne posťažoval a oznámil, že ak s reklamou neprestanú, vyrobí vlastné lístočky a tie im v podľa jeho názoru vhodnom množstve porozhadzuje po ich areáli. Čas sa však posunul ďalej a mnoho stránok zdieľa príspevok istého Kysučana z Kysuckého Nového Mesta.

Ten, ako sa dočítaš, bol len nedávno na výlete v Bratislave a v alkoholickom opojení sa pred jednou hodinou ráno vracal na hotel. V tom ho však zastavila promotérka a zaviedla ho do úplne nového strip clubu. Kysučan bol zlákaný na drinky zadarmo a ústretové ceny služieb, no celá noc utiekla mimoriadne rýchlo a muža už budili policajti, keď objímal kameň na neznámom mieste v Petržalke. Muž netuší, ako sa tam dostal, ani ako strávil celú noc, no z peňaženky mu zmizlo značné množstvo peňazí, dokopy za služby zaplatil asi osemsto eur a ako potvrdenie má aj bloček. Noc, na ktorú sa nezabúda.