Apple nechtiac prezradilo detaily o výbave aj vzhľade nového iPhonu. Najnovší smartfón budeme odomykať tvárou a displej stratí hranice

Už onedlho sa fanúšikovia spoločnosti Apple dočkajú nových zariadení, ktoré by mali priniesť ďalšie zaujímavé technologické novinky, a aj keď sa o jednotlivých doplnkoch špekuluje už celé mesiace, najnovšie fámy nechtiac potvrdilo priamo samotné Apple. Kalifornská spoločnosť ešte v júni predstavila inteligentný reproduktor HomePod, a tak chcela vývojárom uľahčiť prácu a pred pár dňami pre nich uvoľnila prvotný firmware, prostredníctvom ktorého mali začať objavovať všetko, čoho bude reproduktor schopný. Apple však v kóde zanechalo aj niekoľko zaujímavých súčastí, ktoré okamžite začali analyzovať jednotliví vývojári a prakticky potvrdili to, o čom sa už dlhšiu dobu diskutovalo.

Ak kód neklame, najnovší iPhone budeme môcť odomykať vďaka rozpoznávaniu našej tváre, ale to ešte nie je všetko, pretože iPhone bude obsahovať aj BiometricKit, čiže sadu nástrojov súvisiacu s fungovaním špeciálnej infračervenej kamery. Práve infračervená kamera by mala slúžiť na rozpoznávanie tváre v akýchkoľvek svetelných podmienkach, takže aj v úplnej tme. Objavili sa dokonca zmienky aj o funkcii PearlID, čo je zase doplnok umožňujúci odomykanie obrazovky na základe nasnímania tváre z rôznych uhlov. Dôležitou informáciou je aj správa o tom, ako bude zrejme vyzerať dosiaľ technologicky najpokročilejší iPhone. Z jeho prednej strany by malo zmiznúť fyzické tlačidlo „Home button“ a displej by mal siahať od rámu k rámu, takže iPhone bude opäť raz o čosi fyzicky atraktívnejší. Uvidíme, či sa všetky informácie z firmwaru potvrdia, ale Apple snáď nemá dôvod klamať o tom, čo vo svojej novinke zákazníkom ponúkne.

I can confirm reports that HomePod’s firmware reveals the existence of upcoming iPhone’s infra-red face unlock in BiometricKit and elsewhere pic.twitter.com/yLsgCx7OTZ — Steve T-S (@stroughtonsmith) 31. července 2017

Me too. New bezel-less form factor as well pic.twitter.com/Y0RrSOk2OO — Guilherme Rambo (@_inside) 31. července 2017