Hráčka na Twitchi si počas streamu nechtiac podpálila vlasy. Oheň na vlastnej hlave si všimla až po pár sekundách

Už viackrát v minulosti sme ťa informovali o tom, čo sa podarilo vystrojiť hráčom na Twitchi priamo počas livestreamov. Ak sa pozrieme na ženské osadenstvo známeho portálu, z času na čas sa objaví nová tvár, ktorá chce na svoju propagáciu využiť aj svoje vlastné zbrane, avšak v tomto prípade sa užívateľka AnaPlaying len dostala do nepríjemnej situácie kvôli vlastnej nešikovnosti. Ana najčastejšie streamuje hru League of Legends, ale naposledy sa popri hraní venovala aj zapaľovaču, ktorý si pohadzovala v rukách. Aj keď sa hrala so zapaľovačom, svoju pozornosť venovala prevažne samotnému monitoru, a tak v jednej chvíli zabudla na fakt, že sa zapaľovač nachádza príliš blízko pri jej hlave, čo spôsobilo vznik menšieho plameňa. Ana si úspešne podpálila vlasy a streamovala tak intenzívne, že niekoľko sekúnd len nečinne sedela, akoby sa nič nestalo, až do momentu, kedy sa chytila za vlasy a začala cítiť spáleninu. Našťastie z incidentu vyviazla bez ujmy a nečakaná publicita v médiách sa jej určite bude hodiť.

