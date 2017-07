Justin Bieber sa chystá založiť vlastnú cirkev. Zahraničné médiá to považujú za dôvod zrušenia zvyšku obrovskej Purpose Tour

Justin Bieber je celebrita obrovských rozmerov a pri každom aj malom zaváhaní z jeho strany mu to okamžite všetky médiá a väčšina fanúšikov dajú pocítiť. Len včera obletela svet správa o zrušení zvyšku Purpose World Tour, ktorá trvala od marca minulého roka. Justin stihol so svojím najnovším albumom odohrať plnohodnotné vystúpenia vo viac ako 150 mestách naprieč celým svetom a vidieť ho vďaka koncertom v Prahe aj Viedni malo možnosť aj veľa Slovákov a Čechov. Bieberov menežment tak zrušil len úplný záver tour, ktorý zahŕňal 15 koncertov v USA, Kanade, Japonsku, na Filipínach a v Indonézii. Ako dôvod udal veľké vyčerpanie speváka a my sa vlastne ani nemáme čomu diviť.

Všetky lístky budú pochopiteľne fanúšikom spätne preplatené, no ich rozhorčenie v komentároch sa aj napriek tomu nedalo priehliadnuť. Našli sa však aj výnimky, ktoré situáciu chápu. Dnes sa k informácii o zrušenom turné pridala aj ďalšia, ktorá by mala vniesť do celej problematiky viac svetla. Na zahraničných portálov sa totiž objavujú správy o tom, že sa Justin chystá založiť vlastnú cirkev, a práve to je jedným z dôvodov stopnutých vystúpení.

Pôvodná prvotná informácia pochádza z televízie Channel Nine, kde ju presniesol uznávaný moderátor Richard Wilkins. Podľa jeho slov sa Justin chce spojiť so svojou vierou a pravdepodobne založiť aj vlastnú cirkev. Následne pre austrálske Today Extra moderátor Wilkins prezradil, že informáciu dostal od vnútorného zdroja, no mena sme sa pochopiteľne nedočkali. Budeme teda ešte zvedaví na ďalšie pokračovanie tohto príbehu a hlavne vyjadrenia kompetentných.

"I am led to believe that the real reason he has come off the road is because he wants to reconnect with his faith and he may be even planning to start his own church," - presne takto znela pôvodná Richardova veta v živom vysielaní.