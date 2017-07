BMW oslavuje 40. výročie svojej limuzíny. Luxusná vlajková loď sa prezliekla do ešte exkluzívnejšieho šatu

Možno ani neviete, no je tomu už presne 40 rokov, čo BMW našlo ideálny kompromis medzi radosťou z jazdy a luxusom. Áno, prvá sedmička bola predstavená v roku 1977 a práve tento rok rad 7 oslavuje svoje ďalšie okrúhle výročie. Práve pri tejto príležitosti sme tak v duchu tradícií svedkami oslavnej edície s dodatkom Edition 40 Jahre, ktorá má prostredníctvom súčasnej generácie predstavovať výročný model. Šieste pokračovanie luxusného sedanu v špeciálnej edícii odkazuje na minulosť vycibreným dizajnom exteriéru a interiéru, pričom k oficiálnej svetovej premiére dôjde na autosalóne vo Frankfurte. Podstatou limitky je poukázať na osobitý charakter limuzíny, teda vlajkovej lode značky, na výber budú pritom hneď dva varianty. Prvý stavia na strieborný matný lak BMW Individual Frozen Silver, naopak, druhé farebné vyhotovenie prichádza so zaujímavým metalickým lakom BMW Individual Petrol Mica, ktorý poukazuje na spojitosť s typickým farebným odtieňom z minulosti. V oboch prípadoch ide o laky s komplikovanou procedúrou aplikácie, štandardom je športový M balík, 20" disky z ľahkých zliatin a dizajnom v tvare písmena V, no a na výber sú buď chrómové doplnky, alebo čierne detaily v rámci BMW Shadow Line.

Interiér napokon prináša špecifické farebné zladenie, špeciálne plakety na B-stĺpiku a prahoch a množstvo prvkov výbavy, ktoré sú k dispozícií výhradne v rámci výbavy BMW Individual. Samozrejmosťou tak je prvotriedna kvalita a spracovanie, jemná koža BMW Individual Merino vo vyhotovení Smoke White/Cohiba alebo Smoke White v kombinácii s čiernou a bielym lemovaním Smoke White. Obloženie interiéru je buď v čiernej lesklej farbe, alebo v leštenom eukalyptovom dreve v hnedej farbe Smoke Brown. Súčasťou výbavy je následne dvojica vankúšov so symbolickými pečaťami v bielej koži Smoke White v rámci BMW Individual Manufaktur. Samozrejme, do veľkej miery sa kladie dôraz na osobnú individualizáciu, rad 7 Edition 40 Jahre pritom bude v ponuke so všetkými pohonnými jednotkami a pohonom buď zadných alebo všetkých kolies. Na záver dodajme, že vyrobených bude len 200 kusov.

