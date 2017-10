Najnovšia podobizeň speváčky Beyoncé vo svetoznámom múzeu Madame Tussauds pripomína skôr Mariah Carey alebo Britney Spears

Iba pred niekoľkými dňami vystavili v pobočke ikonického múzea Madame Tussauds v New Yorku svoj najnovší exponát, ktorým je úplne nová podobizeň Beyoncé. Tá nahradila svetoznámu sochu so zdvihnutou rukou, ktorou múzeum disponovalo doposiaľ. Nová vosková figurína sa pýši vyzývavými trblietavými šatami v modrej farbe a vysokými čižmami nad kolená. Avšak na práci očividne skúsených pracovníkov je niekoľko nezrovnalostí.

Postava speváčky nekorešponduje s jej reálnymi krivkami, jej pleť je príliš svetlá, ale aby toho nebolo málo, od krku hore nastáva najväčší problém. Fanúšikovia totiž v jej tvári držiteľku dvadsiatichdvoch cien Grammy skrátka nespoznávajú. Vidia v nej napríklad speváčky Mariah Carey a Britney Spears alebo herečku Lindsay Lohan, poprípade akéhosi ich kríženca, ale Beyoncé v nej nespoznávame ani my v redakcii.

