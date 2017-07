Stále vo forme. Daniel Nekonečný miluje oheň a slnko donekonečna

Extravagantný český šoumen a milovník latinsko-amerických tancov Daniel Nekonečný je na scéne už viac ako 25 rokov. Pochádza z malého mestečka na južnej Morave - Boskovíc. Pred rokom oslávil okrúhle jubileum a stále sa udržuje vo forme.

Mnohí o ňom hovoria, že je „uletený“. On sám má pre to jednoduché vysvetlenie: „V dnešnej dobe byť „normálny“ znamená splynúť s davom. Akonáhle je niekto iný, zvláštny pre ostatných, tak je hneď buď opitý alebo blázon.“ Sám o sebe hovorí, že je veľvyslancom a ministrom rozkoše. Jeho vystúpenia sú plné temperamentu, samby, úsmevu, slnka, ohňa a sporo odetých tanečníc. Nie je to len imidž, je to jeho životná filozofia.

Stredobodom Nekonečného vesmíru je život s nálepkou all-inclusive, ktorý má svoj vopred stanovený čas. Je obrazom nášho života, ktorý nám často prelieta pomedzi prsty vďaka tomu, že denne riešime problémy a neužívame si skutočné radosti života. Ak sa s ním stretnete, zasype vás kanonáda viet a nemáte šancu sa dostať k slovu. Svoju sólovú kariéru obohatil o vystupovanie s kultovou skupinou Šum svistu.

Okrem rytmickej samby je jeho druhou vášňou cestovanie. Nemusíte asi dlho hádať, ktoré miesta na mape sveta sú mu najbližšie. Ak ste mali na mysli Srí Lanku, Brazíliu, Mexiko, Thajsko, tak sa viete veľmi rýchlo naladiť na Danielovu nôtu. Jeho najväčším zdrojom dobitia bateriek je slnko a oheň. Ako sám hovorí: „Som zástupca slnka na zemi, keď je zamračené. Všimnite si sami na sebe, ako sa zmení vaša nálada, keď slnko nie je na oblohe. Naše nálady veľmi závisia od intenzity svetla a tepla. Oheň so slnkom majú pre mňa liečivú silu.“