Na cestu pod Strečnom spadol obrovský skalný masív s hmotnosťou 100 ton. Horolezci ho pritom plánovali odstraňovať po častiach

Cesta pod Strečnom spájajúca Žilinu a Martin včera dostala poriadne zabrať, pretože horolezcom sa aj s pomocou vzduchových vankúšov podarilo odstrániť nestabilný skalný masív. Vodiči si museli zvoliť obchádzku cez Terchovú, pretože masív s hmotnosťou približne 100 ton nemohol zostať len tak bez dozoru, a aj keď ho horolezci plánovali odstraňovať po častiach a postupne, plán im trošku naštrbil pád celého masívu. Cesta nachádzajúca sa o niekoľko desiatok metrov nižšie bola v tom čase pokrytá ochrannou vrstvou štrku a masív sa dokonca pri padaní roztrieštil, takže výraznejšie škody na vozovke by sa objaviť nemali, ale zatiaľ je predčasné hovoriť o tom, aký je ich potenciálny rozsah. Šoféri pritom museli Strečno obchádzať už od nedele a vyzerá to tak, že do konca júla sa tam nedostanú, keďže technici majú ešte hromadu práce so zabezpečovaním okolia aj odstraňovaním ochrannej vrstvy.

