TOP 10: Nejlepší české rapové skladby první poloviny roku 2017

Po slovenském žebříčku deseti nejlepších rapových skladeb přináší REFRESHER i jeho tuzemskou odnož. První polovina roku 2017 přinesla také Česku celou řadu nových singlů, mixtapů a alb. Je nesmírně těžké z nich vybrat pouhou desítku skladeb. Přesto se nám to povedlo a tohle je výběr těch nejzajímavějších z nich. Je potřeba připomenout, že se jedná o subjektivní selekci naší redakce, která samozřejmě nemusí nutně odrážet vkus ostatních lidí. Pokud budeš mít jiné preference, určitě zahlasuj v anketě nebo napiš do komentářů své vlastní oblíbené skladby.

Do žebříčku jsme zařadili skladby vydané od 1. ledna do 30. června.

10.

Vladimir 518 - Vzbuď mě až skončíš ft. Hugo Toxxx

Vladimirovo Ultra! Ultra! vnímáme jako marný pokus o novátorství v rámci naší scény. To se podařilo maximálně u několika instrumentálů, přičemž flows, ale zejména obsahová stránka hlavy BiggBossu, silně pokulhávají. Výjimkou není ani poslední (pokud nepočítáme poetické outro) track. Na něm jsme svědky nechutně drzého beatu a zatímco Toxxx velmi sebevědomě „udržuje svůj rausch fresh“, ten Vladimirův už před několika lety shnil a jeho čpění se snaží kontrovat nucenými nadávkami a frázemi, které jsme slyšeli už stokrát, akorát možná v trochu jiné formě. Toto všechno se v přítomnosti poutavého Hugova přednesu projevuje ještě okatěji, než když 518 na tracku figuruje sám. Desátá příčka je tu jenom zásluhou Toxxxe a producenta – Vladimirovi děkujeme za to, že dal toto kombo dohromady.

9.

ASAP Jarda - Kozel Splash

Opak Dissu sledujeme již od jejich počátků a docela nás mrzí, že je na Refresheru zmiňujeme až teď. Ve své podstatě žertovný rap ASAP Jardy a kolegů je mnohdy záživnější a nápaditější než to, co předvádějí ustálená a populární jména u nás. A spousta z nich zapadá do toho, o čem Jarda v Kozel Splash pojednává. Je to trefné, Jardův prochlastaný hlas je chytlavý a ač má v sobě dávku nadsázky, dokáže občasně velmi přesně vystihnout to, čím český rap je. Suma sumárum – kolektiv Opak Dissu se baví, má evidentně široký hudební rozhled, čehož hojně využívá při své tvorbě a ve výsledku na pravidelné bázi překonává přehnaně snaživé a usilující „vážné“ rapery. Skrrr!

8.

Logic - Vrána k vráně ft. Hasan

„Navaž to, zabal to, pošli to ven,“ radí nám Logic ve své skladbě Vrána k vráně. Dočkali jsme se od něj propracovaného videoklipu, Hasana na featuringu a asi nejucelenějšího textu z alba Zhora vypadá všechno líp. V tracku se snaží popsat svůj skoro až anarchistický názor na republiku a že prostě když systém nefunguje, musíš se ho snažit nějak obejít. Na tomto tracku si oba interpreti celkem dobře sedli, doplňují se, Logic zajímavě pracuje s hlasem a opět je trochu někde jinde, než na předchozích projektech. Hasan zase dává svoji klasickou chladnou flow, která na beatu od Kyle Juniora zní prostě dobře.

7.

Haades - Truman Show

Truman Show je track undergroundového rapera labelu ZNK – Haadese. Rapuje surovou výpověď o tom, co všechno se mu stalo, když byl závislý na pervitinu. Potýkal se se schizofrenií a paranoiou, popisuje své feťácké záseky, utápění času a peněz v automatech, honbu za další lajnou a tím, aby neskončil na ulici. V tracku, i v reálném životě nakonec skončil na odvykačce – a jak sám rapuje – v tomto „filmu“ nesmí skončit jako herec, ale stát se zase jeho režisérem a ze špatných stavů se konečně dostat zpátky. Stejně jako to uměl Tyler Durden z Gynger Money Gangu (určitá jemná inspirace se na některých úrovních flow nezapře), v tracku velmi věrně narýsoval schéma svého úpadku. Rozhodně jedna z nejsilnějších skladeb tohoto roku, už jenom tím, jak je real. Haadesovi držíme palce, ať se od drog drží dál a tracku dáváme v našem žebříčku sedmé místo.

6.

Smack - Lyrickej Shotgun ft. Gleb & Capo Lee

Merak opět vytáhl kouzlo svých řezavých bas a produktem je singl Lyrickej Shotgun – striktní a v podstatě i přímočará věc. Všichni tři se cítí v podobných hudebních hladinách jako doma a předvádí svůj um v té nejčistší podobě. Bez zbytečných úvah a hlubokých myšlenek, a to v tom dobrém slova smyslu. Velmi příjemně překvapil Gleb, kterému track sedl, jako by byl jeho vlastní, jen škoda, že nedostal trochu více prostoru.

5.

Robin Zoot & Konex - Každý ráno

Jediné, co Robin Zoot chce, je naplnit krabici škvárou a slyšet svůj banger na ulici. Tracku Každý ráno se druhý případ možná i podařil. Zoot měl už od dob Social Gangu dobrou flow a tak nějak si držel svojí úroveň, ale teď ji zkusil spojit s melodií a výpravným stylem a vznikla na jeho poměry docela vlídná osobní věc, která nám popisuje jeho běžný den od návštěvy barbera až po vystoupení v klubu. Beat od Konexe je klasicky skvělý, má atmosféru a dokresluje celkový dojem z tracku. Robin Zoot se mění a uvidíme, jak bude vypadat jeho album, pokud se ho tedy v dohledné době vůbec dočkáme.

4.

S. Barracuda - 713

Barracudovu tvorbu sleduju už od jeho počátků, i když poslední čas jsem měl s jeho věcmi trochu problém. Mixtape 713 ale po delší době hodně zaujal, je to ten syrový Barracuda „zo stoky“ , co mě kdysi tak bavil. Stejnojmenný track, který nese název podle směrovacího čísla Ostravy, je přesně o tom, co by tě napadlo jako první – přeneseme se v něm do špinavých ulic každodenní ostravské šedi a těžkého života celoživotního hustlera. Je vidět, že Barracuda už má patřičné skillz a umí mimořádně dobře propojit příběhovou věc, která zároveň funguje i jako klubový banger. Zároveň si celou skladbu Sergei produkoval sám, což posouvá jeho talent ještě na vyšší level. There's all these bitches screaming sedm jedna tři.

3.

Hugo Toxxx - Spouštěč

Hugo šest let nevydal plnohodnotné album. Ač nás obdařil několika mixtapy, neměli jsme možnost ho v plné kondici a hlavně v ucelené formě slyšet už nějaký ten pátek. Zhruba rok však s narůstající intenzitou vydává jednotlivé tracky na YouTube a Spouštěč je jedním z nich. Minimalistický beat od Grimasa skvěle podkresluje do poslední slabiky promyšlený přednes. Jakkoliv se může zdát Spouštěč jako přímočará a velmi jednoduchá skladba, po několika posleších odkrývá svoji sofistikovanou tvář. Cítíme, že Hugo je, co se týče techniky a nápaditosti, na svém vrcholu a už se nemůžeme dočkat připravovaného nosiče. Jen doufáme, že ho z poloviny nebudou tvořit tracky, které již vyšly na Hypno kanále.

2.

Piqi Miqi - Oh Bibi

Piqi Miqi má charisma, swagger, ale zejména neskutečný cit pro groove a chytlavé synťákové a klávesové linky. Úderné bicí ve spojení s neobvyklými melodiemi vás vrátí na přelom 80. a 90. let a naladí na taneční vlnu, na níž byste nejraději pod vlivem lehkých drog proskákali noční Prahu za deště. Cítíme v tom Depeche Mode, New Order, Bill Biv DeVoe, ale i nespočetně dalších vlivů. Nespoutaný Piqi Miqi si tvoří beaty sám, zvládá hru na kytaru i klávesy a jeho rychle sázené rýmy následované chytlavými hooky nás budou bavit ještě velmi dlouho. Piqi dělá něco pro Česko opravdu neobyčejného a ukazuje, že se vše nemusí točit jen kolem generických trapových beatů a flexování, jak je někdo hustler a jak je zlý. Piqi je funky, zábavný, bezstarostný, plný sex appealu a hlavně se naprosto vymyká tomu, co se u nás běžně tvoří. Jen tak dál.

1.

James Cole - Stanley Kuffenheim

Náš žebříček uzavírá pražská rapová stálice James Cole, která se v kůži Stanleyho Kuffenheima vydává z alternativního vesmíru, kde se dělá tvrdý rap, přímo do našich reproduktorů. Cíl jeho mise je naprosto jasný – zachránit kvalitu českého rapu. Povede se mu to? Vypadá to, že by to mohlo být reálné. James Cole letos na konci května přinesl ochutnávku z nového alba, kde by podle všeho měl na featuringu zaznít i Hugo Toxxx a možná je to celé předzvěst ještě většího překvapení. V singlu slyšíme starého Kouliona, ve flow, ve které se cítí velmi dobře a jež mu padne prostě nejlépe. Žádný Orfeus, i když nebyl tak špatný, tak tohle je daleko lepší. U této skladby musí zpozornět každý milovník toxických beatů a striktního diktátu zaobaleného v ironické drzosti, jak jsme to měli rádi v období Supercrooo. První místo je jasné, těšíme se.

