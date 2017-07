McGregor Mayweathera pomyselne vyplieskal a potom ho ešte buchol po hlave. Londýnska tlačovka ukončila mediálne šialenstvo posledných dní

Európski fanúšikovia sa konečne dočkali a Floyd Mayweather s Conorom McGregorom úspešne zavŕšili svoju štvrtú tlačovú konferenciu pred blížiacim sa augustovým súbojom. Všetkým bolo dopredu jasné, že Floyd veľa fanúšikov v Londýne nenájde, čo sa napokon aj potvrdilo, keďže v provizórnom ringu diváci oslavovali írskeho bojovníka a Floyd si veľa podpory z publika nevypočul. Aj dnešná posledná tlačovka priniesla zopár zaujímavých momentov, McGregor v sebe zase raz nezaprel veľkého šoumena a verbálne aj neverbálne mal navrch, pretože Floyd nedokázal za štyri dni vymyslieť nič iné ako "quitter" a "tap tap tap".

Už na začiatku dostal Mayweather od McGregora pomyselný výprask a v momente, keď sa boxer otočil, Conor začal rukami naznačovať, ako ho plieska po zadku. Vzájomné dotyky však neskôr prešli z pomyselnej hranice do skutočnosti, pretože McGregor pri jednej z prechádzok po ringu chytil Mayweatherovu hlavu, čo sa mu samozrejme nepáčilo a Ír tak bol po celý čas v strehu, či mu Mayweather nebude chcieť vyviesť čosi podobné. Na konci celej tlačovky dostali ešte novinári príležitosť spýtať sa zopár otázok, čo vyvrcholilo tak, že Conor opätovne zopakoval svoju predpoveď o tom, ako Floyd pôjde k zemi do konca štvrtého kola. Mediálne šialenstvo je teda za nami, ale v nasledujúcich týždňoch môžeme očakávať súboje na sociálnych sieťach, ktoré potom o 6 týždňov nahradí vytúžený súboj.

