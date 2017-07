Skončil na vozíku a napriek tomu stále operuje. Chirurg Ted je dôkazom toho, že kde je vôľa, tam je cesta

Dlhé roky profesionálnej kariéry pomáhal zlepšovať zdravie druhých ľudí, napokon skončil sám na križovatke života. V roku 2010 praskla americkému chirurgovi Tedovi Rummelovi cysta na chrbtici, vďaka ktorej ochrnul od pása dolu. Neschopnosť chôdze je zvlášť v počiatočných chvíľach ťažkou skúškou psychiky nielen pre postihnutého, ale aj pre jeho rodinu a najbližšie ochorenie. Sú to ťažké momenty, ktoré nezriedka dajú poriadne zabrať a mnohých pripravia o chuť a životný optimizmus.

Pritom možno stačil skorší lekársky zásah. Cievny nádor, ktorý Rummelovi diagnostikovali 11 mesiacov pred nešťastnou udalosťou, bol vážnym stavom vyžadujúcim operačný výkon. Ted ho odmietol a žil s nim až do momentu, kým vytvorená cysta nepraskla a nespôsobila mu neprekonateľné ťažkosti. Doktor Ted sa však vzdať nechcel. Ubehol rok poctivej rehabilitácie, ktorá mu síce schopnosť chodiť nevrátila, no psychicky ho posilnila natoľko, že sa rozhodol vrátiť späť do práce. Umožnil mu to špeciálne polohovateľný vozík, vďaka ktorému môže prakticky stáť na vlastných nohách.

Jeho prvá operácia po návrate prebiehala pod dozorom zdravého kolegu pre prípad, že by potreboval pomoc. Nepotreboval. Je úžasné, čo dokáže pevná vôľa a milujúca rodina. Netají sa tým, že bez podpory blízkych, kolegov a kamarátov by to možno nikdy nedokázal. S odstupom času si uvedomil, že vykonáva viac ako 1000 operácii ročne, pretože nikdy nevie, kedy to bude naposledy. Nezabúda ani na zachovanie fyzickej kondície a na dennej báze sa venuje cvičeniu. Pánovi doktori prajeme ešte veľa úspešných operácií a neustálu chuť do života.