Magda Rybáriková sa senzačne prebojovala do semifinále Wimbledonu! Slovenská tenistka si aj napriek prerušeniu výhru nenechala ujsť

Slovenská tenistka Magdaléna Rybáriková zažíva rok ako na horskej dráhe. Dlho ju trápili zranenia, kvôli ktorým napokon podstúpila operácie kolena aj ruky, čo spôsobilo, že sa v rebríčku ženského tenistu prepadla hlboko do štvrtej stovky. Magda sa ešte pred štyrmi mesiacmi nachádzala na 453. priečke, avšak postupne sa vracala do hernej pohody. Zadarilo sa jej na viacerých turnajoch, v Nottinghame postúpila až do semifinále a rovnaký výsledok sa jej zatiaľ podarilo senzačne uhrať aj na najznámejšom tenisovom turnaji na svete.

Vo štvrťfinálovom boji sa stretla s Američankou Coco Vandeweghe a aj keď musel byť ich duel na viac ako dve hodiny prerušený kvôli dažďu, Magdaléna sa vrátila do hry v skvelej forme aj večer a americkej tenistke nedovolila vylepšiť si vzájomnú bilanciu. Magda ju porazila ešte pred niekoľkými rokmi a potom aj tento rok na Roland Garros, čo ale podľa jej vlastných slov nič neznamenalo a Američanka bola v dueli favoritkou. Nebolo jej to však nič platné, pretože Magda ukázala ozajstného tenisového ducha a v semifinále sa predstaví proti Garbine Muguruzovej.

Magdaléna Rybáriková has taken the first set 6-3 over Coco Vandeweghe on Court No.1.



