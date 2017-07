Občas sa vyplatí drzosť a inokedy zase beznádejná romantika. Aké najlepšie baliace hlášky, ktoré zafungovali, ľudia započuli?

V dnešnej dobe už zoznamovanie a balenie žien nie je až taká komplikovaná úloha, pretože občas stačí otvoriť aplikáciu ako Tinder a do niekoľkých desiatok minút zrejme nájdeš osobu, s ktorou by si rád strávil večer. Baliace hlášky sú však aj naďalej dôležitou súčasťou našej spoločnosti, pretože bez nich by sme nedokázali vtipne a zaujímavo otvárať konverzácie a očarovať dievčatá v kluboch. Na Reddite sa užívatelia pochválili s hláškami a príhodami, ktoré boli najvtipnejšie a ešte aj najlepšie zafungovali, takže sa prípadne môžeš aj nechať inšpirovať.

Raz som len tak stál vedľa jednej veľmi príťažlivej slečny. Odrazu sa objavil cudzí chlapík, možno si všimol, že si ma už predtým obzerala, pozrel sa jej do očí, ukázal na mňa a povedal, že mám skutočne zaujímavé sako. Ona si ma ešte raz obzrela, súhlasila s ním a pustili sme sa do reči. Chlapík si zatiaľ z baru zobral svoj drink a odišiel bez toho, aby mi povedal akékoľvek ďalšie slovo. Celý večer som s ňou pretancoval a potom sme sa premiestnili ku mne domov.

Raz som započul, ako jeden starší muž hovorí žene: „Za mojich čias by sme ťa jednoducho namaľovali na bočnú stranu lietadla.“

Minulý týždeň som videl, ako 13-ročný chlapec zvládol svoju baliacu hlášku na jednotku. Okolo skupinky chlapcov prešla skupinka dievčat v rovnakom veku a smerovali na toalety. Keď sa vracali, jeden z chlapcov sa postavil a opýtal sa dievčaťa, či by mu pomohlo. Povedal jej, že sa mu pokazil mobil a nevie, ako ho má opraviť. Trochu si ho obzrela, ale nič samozrejme nenašla, tak sa ho spýtala, čo s ním vlastne je. „Je pokazený, pretože v ňom nie je tvoje číslo.“ Započul to aj jej otec, ktorý práve prechádzal okolo a začal sa tak smiať, až som čakal, že mu to číslo vpíše do mobilu on sám.

Môj kamarát šiel na skútri a narazil do dievčaťa, ktoré práve vystupovalo zo svojho auta. Bola to jej chyba, pretože si ho nevšimla a otvorila dvere presne vo chvíli, keď prechádzal okolo. On sa postavil, našťastie mu nič nebolo, a povedal jej, že ten skúter stál presne jedno rande s ňou. Dnes sú už 7 rokov manželia.

Kamarát zvykol v klube prísť k babe, zobral jej drink, celý ho naraz vypil, sadol si k nej a s úsmevom na perách jej povedal: „Vyzerá to tak, že potrebuješ ďalší drink.“ Aj keď tomu ťažko uveriť, niekedy to skutočne zafungovalo.

Na jednej párty som začul trochu pripitú dievčinu, ako sa nahlas sťažuje.

„Prečo je sex na konci, keď sa urobí chlap? Sex by mal skončiť, keď sa urobí dievča!“

Vedľa nej sa objavil starší chlapec a hovorí jej: „To by u mňa nefungovalo.“

„Prečo nie?“

„Pretože v tom prípade by sex so mnou skončil príliš rýchlo.“

Ona sa zaškerila, on si odpil zo svojho piva a potom sa spolu dlhé hodiny rozprávali.

Na párty som sa približne dve minúty rozprával s jednou zlatou červenovláskou. Onedlho sa objavili policajti a zrušili celú párty, tak sa jej kamarátka spýtala, či s ňou ide domov. Ja som do toho rýchlo vstúpil a hovorím: „Práve sme sa rozprávali a ona dnes vlastne ide domov so mnou.“ Jej kamarátka sa na ňu otočila, spýtala sa, či skutočne ide domov so mnou a ona jej len odpovedala: „Vyzerá to tak, že áno.“ Nikdy som neočakával, že to zafunguje.

Jeden môj veľmi dobre vyzerajúci kamarát oslovil náhodnú slečnu, kúpil jej drink, opýtal sa, ako sa volá a potom to na ňu vybalil: „Môžem ťa po*ebať?“ Aj keď tomu ťažko uveriť, ona povedala áno a na ďalšie 2 hodiny sa vyparili niekam preč. Keď sa vrátili, boli celí spotení a neprestali sa spolu rozprávať po celú noc.

Sedel som s kamarátom v bare a vedľa neho sedela príťažlivá žena. Otočil sa k nej, predstavil sa a keď si podávali ruky, tak chytil jednu z nich a len tak utrúsil: „Máš také malé ruky, že môj penis v nich bude vyzerať obrovský.“ Ja som vybuchol do smiechu a očakával, že dostane facku, ale ona sa len zasmiala a potom pokračovali vo flirtovaní.

V spoločných priestoroch na intrákoch sme hrali biliard a všimol som si, že jedna krásna brunetka neustále zazerá na môjho kamaráta, ale nič sme s tým neurobili a pokračovali sme v hraní. Po polhodine som sa ho spýtal, čo bude robiť zajtra o šiestej, on sa len otočil, usmial na ňu a potom mi povedal: „Čokoľvek, čo robí zajtra o šiestej ona.“ Začala sa chichotať a potom spolu chodili približne rok.

Na párty sa ma jedno dievča spýtalo, či by som nešiel kúpiť do obchodu nejaké nápoje. Súhlasil som a keď som bol pri pokladni, všimol som si, že tam predávajú kusové ruže. Jednu som zobral, vrátil som sa na párty, nápoje položil na stôl a jej podal ružu. Spýtala sa ma, na čo jej to bude, a ja som jej povedal: „Len som chcel tejto ruži ukázať, aká si krásna.“

Moji rodičia sa stretli, keď mama pracovala v McDonald’s pri Drive Thru okienku. Môj otec pristavil auto pri okienku a povedal: „Hej, toto nie je to, čo som si objednal. Objednal som si Big Mac, hranolky a jedno rande s tebou!“ Nejakým zázrakom to zafungovalo a vďaka tomu som dnes na svete.

Na silvestrovskej párty sa môj kamarát pokúšal oslovovať dievčatá so slovami: „Som veľmi hanblivý, chceš si zatancovať?“ Vôbec sa mu nedarilo, aj keď zvyčajne dokázal zbaliť takmer hocikoho, tak som ho zobral bokom a spýtal sa ho, čo sa to deje a nech sa snaží viac. Predtým sme sa bavili so skupinkou dievčat, jedna sa mu veľmi páčila, ale už sa bavila s iným chlapom. Sebavedomo k nej prišiel, podal tomu chlapovi svoj nápoj a hovorí mu: „Podrž mi drink, ja ti zatiaľ ukážem, ako sa k žene správa skutočný muž.“ Začal s ňou tancovať a o desať minút sa s ňou bozkával, zatiaľ čo ten chlapík ešte stále držal v ruke jeho nápoj.

Môj kamarát sa rozprával s náhodným dievčaťom. Ona mu povedala, že jeho vtip bol nahovno, na čo zareagoval so slovami, že aj ona dnes vyzerá nahovno. Hneď nato dodal: „Vidíš, teraz sme obaja zaklamali a len vyzeráme hlúpo.“

Raz som bol v na exkurzii v Harry Potter Studio Tour v Londýne a pozeral som sa do zrkadla z Erisedu. Myslel som, že môj kamarát stojí za mnou, tak hovorím: „Nemalo by ti toto zrkadlo ukázať to, po čom tvoje srdce najviac túži?“ Potom som si uvedomil, že môj kamarát tam nestojí, ale stála za mnou náhodná dievčina, ktorá odpovedala: „Ukazuje, preto v ňom vidíš mňa.“ A potom sme spolu začali chodiť.