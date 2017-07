Umelkyňa postavila Parthenón zo 100-tisíc zakázaných kníh na mieste, kde nacisti spálili v roku 1933 dve tisícky nepohodlných titulov

Argentínska umelkyňa Marta Minujín s pomocou mnohých dobrovoľníkov postavila v nemeckom meste Kassel repliku gréckeho Parthenónu. Antický chrám pozostáva z približne 100-tisíc kníh, ktoré sú v rôznych krajinách po celom svete aj dodnes zakázané a ich obyvatelia sa k nim oficiálnou cestou nemôžu dostať. Identifikovala ich až viac ako 170 a organizátori festivalu Documenta 14 jej s veľkou radosťou pomohli dostať celý projekt do finálnej podoby. Dnes 74-ročná umelkyňa svoj výtvor s názvom The Parthenon of Books nazvala symbolom v boji proti politickému útlaku slobody prejavu, slobody slova aj slobody myslenia a na jeho výstavbu si zvolila ešte aj najtrefnejšie miesto. Práve v meste Kassel, kde dnes stojí jej chrám, spálili nacisti v roku 1933 viac než 2000 kníh, ktoré sa rozhodli zakázať a vydali sa na cestu prísnej cenzúry. Umelkyňa dokonca na výstavbu svojho chrámu nepoužila ani jednu z najkontroverznejších kníh, Mein Kampf od Adolfa Hitlera, pretože práve on ako hlavný predstaviteľnej nacistickej tretej ríše bojoval za cenzúru a umlčiavanie nepohodlných oponentov.

