Dan Bilzerian si po desiatkach modeliek našiel skutočnú priateľku. Sofia Bevarly prirástla kráľovi Instagramu k srdcu

Ešte pred pár rokmi mal u nás Dan Bilzerian svoje stále miesto. Nekorunovaný kráľ Instagramu dokázal rozvíriť vody internetu každý druhý týždeň, ale v posledných mesiacoch o ňom bolo ticho a zrejme za to môže fakt, že si Dan našiel ozajstnú priateľku. Milionár síce strávil posledné roky v objatí novej modelky každý deň, ale aj jeho dostihli city a k srdcu mu prirástla krásna modelka a bývalá pracovníčka reštaurácie Hooters Sofia Bevarly. Medzi Danom a Sofiou je dosť veľký vekový rozdiel, pretože ona len nedávno oslávila svoje 21. narodeniny a on bude mať v decembri už 37 rokov, lenže ani jednému z nich to neprekáža.

Skalní fanúšikovia kontroverzného milionára si častejší výskyt Sofie v jeho záberoch všimli ešte na začiatku tohto roka, keď sa spoločne vybrali na súkromný ostrov Necker Island, a modelka sa potom na jeho Instagrame objavovala pravidelne. Neskôr začali prichádzať popisy fotiek o tom, že sa obaja práve vrátili z dvojitého rande a ľudia vtedy pochopili, že Dan ako veľký lámač ženských sŕdc trochu zmäkol a zatúžil po ozajstnej láske. Sofia pritom na Instagrame netrpí nedostatkom fanúšikov, pretože ich nazbierala už viac ako 300-tisíc a ako Danova priateľka si v nasledujúcom období veľa súkromia určite neužije.

